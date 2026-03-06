  • Hindi
Iran War: पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं व्लादिमीर पुतिन! खुफिया रिपोर्ट से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप हैरान, जानिए रूस कैसे कर रहा है ईरान की मदद

अमेरिकी खुफिया विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि युद्ध के शुरुआती दिनों में ही अमेरिकी सेना को ट्रैक करने की ईरानी क्षमता को नष्ट कर दिया गया था. इसके बावजूद जिस सटीकता से ईरान अब भी हमले कर रहा है वह इस बात का साफ संकेत है कि उसे बड़ी तकनीकी मदद मिल रही है.

(फोटो क्रेडिट- Reuters)
US-Israel vs Iran War: ईरान से युद्ध में उलझे अमेरिका में इस समय एक खुफिया रिपोर्ट से हड़कंप है. इसमें बताया गया है कि खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों और हथियारों की तैनाती के बारे में रूस ईरान को रियल-टाइम इंटेलिजेंस दे रहा है. रूसी मदद से ही ईरान अमेरिकी ठिकानों को इतनी सटीकता से निशान बना पा रहा है.

यूक्रेन युद्ध का बदला ले रहे हैं व्लादिमीर पुतिन!

द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, अमेरिकी खुफिया विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि रूस ने युद्ध शुरू होने के बाद से ही अमेरिका के वॉरशिप, एयरक्राफ्ट और मिलिट्री ठिकानों की लोकेशन के बारे में जानकारी ईरान के साथ साझा की है. रिपोर्ट में अधिकारियों के नाम नहीं बताए गए हैं. रूस से मिले इनपुट की मदद से ही ईरान को सटीक हमले करने में मदद मिल रही है.

अमेरिका को मिली खुफिया रिपोर्ट में और क्या है?

रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है कि ईरान को मिलने वाली रूसी मदद किस हद तक है. लेकिन, ये साफ है कि ईरान को पर्दे के पीछे से अमेरिका के कुछ दुश्मनों से मदद मिल रही है. अमेरिकी खुफिया विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि युद्ध के शुरुआती दिनों में ही अमेरिकी सेना को ट्रैक करने की ईरानी क्षमता को नष्ट कर दिया गया था. इसके बावजूद जिस सटीकता से ईरान अब भी हमले कर रहा है वह इस बात का साफ संकेत है कि उसे बड़ी तकनीकी मदद मिल रही है. जब से लड़ाई शुरू हुई है, तब से ईरान ने इस इलाके में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों, एम्बेसी और रडार स्टेशनों पर हजारों ड्रोन हमले किए हैं और सैकड़ों मिसाइलें लॉन्च की हैं.

रूसी मदद का ईरान के लिए महत्व

विशेषज्ञों का कहना है कि रूस की एडवांस्ड सैटेलाइट क्षमता ईरान को लंबे समय तक लड़ाई में टिके रहने में मदद कर सकती है. ईरान के पास मिलिट्री-ग्रेड सैटेलाइट की संख्या बहुत कम है और उसका अपना सैटेलाइट ग्रुप भी नहीं है. इसलिए रूस से मिलने वाली तस्वीरें इस समय ईरान के लिए काफी अहम हो गई हैं.

रूस-ईरान सहयोग पर स्टडी कर रहीं हार्वर्ड केनेडी स्कूल के बेलफर सेंटर की निकोल ग्रेजेव्स्की का मानना है कि ईरान के जवाबी हमलों की क्वालिटी में सुधार हुआ है. वे एयर डिफेंस को भेद रहे हैं. निकोल ग्रेजेव्स्की के अनुसार, ईरानी हमले अमेरिका और सहयोगी देशों के एयर डिफेंस को भेदने के काफी करीब पहुंच गए थे.

क्या चीन भी है मैदान में?

क्या युद्ध में ईरान की मदद चीन भी कर रहा है? इस सवाल पर CIA और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा है. द वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अपनी रिपोर्ट में खुफिया विभाग के हवाले से कहा है कि ईरान का करीबी दोस्त होने के बावजूद चीन मदद करता नहीं दिख रहा है.

अमेरिका का दावा- कमजोर हो रहा है ईरान

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने जारी जंग को लेकर कहा है कि अमेरिका ईरान की मिलिट्री क्षमताओं को कमजोर कर रहा है. उन्होंने कहा है कि ईरानी सरकार पूरी तरह से कुचली जा रही है. उनकी बैलिस्टिक मिसाइल से जवाबी कार्रवाई हर दिन कम हो रही है. एना केली ने कहा है कि ईरान के प्रॉक्सी भी मुकाबला करने की स्थिति में नहीं हैं. इसके अलावा ईरन की नई मिसाइलें और ड्रोन बनाने की क्षमता भी खत्म हो गई है.

