भारत के दोस्त ने किया तालिबान के साथ सैन्य समझौता, पाकिस्तान की हालत और पतली होगी, कैसे मुनीर की फौज को पड़ेगी तगड़ी मार?

Russia-Afghanistan: जुलाई 2025 में, रूस पहला ऐसा देश बन गया जिसने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी. अब दोनों देशों के बीच एक सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं.

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रूस ने तालिबान के साथ एक सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. (प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Afghanistan-Russia military cooperation agreement: भारत का सदाबहार दोस्त रूस दुनिया का पहला देश था जिसने अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को मान्यता दी थी. अब इस कदम के एक साल बाद रूस ने कथित तौर पर तालिबान के साथ एक सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. दोनों पक्षों ने मॉस्को में रूस की सुरक्षा परिषद द्वारा आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा फोरम में सैन्य-तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए. ये पाकिस्तान के बड़ी चिंता का कारण बन सकता है. इस समझौते के सटीक विवरण अभी गोपनीय रखे गए हैं.

टाइम्स नाऊ की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस समझौते पर अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब और रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु के बीच हुई एक बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए गए. माना जा रहा है कि इसमें हथियार, सैन्य तकनीक, लाइसेंसिंग और संयुक्त रक्षा परियोजनाओं से जुड़ी योजनाएं शामिल हो सकती हैं. ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और दोनों देशों के बीच सैन्य झड़प भी हो चुकी है.

एक दूसरे के साथ खड़े हुए रूस-अफगानिस्तान

इस दोस्ती को लेकर अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब ने कहा है कि दोनों देशों के बीच पुराने और ऐतिहासिक रिश्ते हैं. उन्होंने कहा कि हम इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं. मोहम्मद याकूब ने रूस को इलाके और पूरी दुनिया में एक अहम देश बताया. दूसरी तरफ रूस ने भी अफगानिस्तान के साथ खड़े होते हुए कहा कि पश्चिमी देशों को अफगानिस्तान की ब्लॉक की गई संपत्तियों को रिलीज़ कर देना चाहिए. रूस ने कहा है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों को अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण का बोझ उठाना चाहिए क्योंकि यहां सारी तबाही इनके द्वारा शुरू किए गए युद्ध के कारण ही हुई है.

समझौते का भारत पर क्या असर पड़ सकता है?

रूस-तालिबान नजदीकी से अफगानिस्तान में पाकिस्तान का पारंपरिक प्रभाव कमजोर हो सकता है. यह भारत के लिए फायदे की बात है. इससे भारत को क्षेत्रीय स्तर पर कुछ रणनीतिक अवसर भी मिल सकते हैं. अफगानिस्तान में पहले से ही भारत बेहद प्रभावशाली है. भारत ने अफगानिस्तान में कई बुनियादी सुविधाओं का विकास भी किया है.

पाकिस्तान को जोर का झटका

अफगानिस्तान में रूस-भारत और तालिबान की तिकड़ी पाकिस्तान के लिए बेहद भारी पड़ सकती है. भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता का पूरी तरह से समर्थन कर चुका है. भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को अपग्रेड करके दूतावास का दर्जा भी दिया है. दूसरी तरफ कभी पाकिस्तान के करीबी रहे तालिबान अब पाकिस्तानी हुकुमत के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं. पाकिस्तान ने तालिबान पर टीटीपी को समर्थन देने का आरोप लगाकर अफगानिस्तान में हवाई हमले किए हैं. माना जा रहा है कि अफगानिस्तान रूस की मदद से एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना चाहता है. ऐसा हुआ तो पाकिस्तानी फौज के लिए ये बड़ा झटका होगा.

रूस क्यों मजबूत कर रहा है तालिबान से संबंध?

अफगानिस्तान में मजबूत उपस्थिति से रूस मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है. रूस को ये भी डर है कि अफगानिस्तान से होकर आईएस-खुरासान (ISIS-K) और अन्य चरमपंथी समूह उसकी सीमा तक पहुंच सकते हैं. तालिबान के साथ सहयोग कर रूस एक सुरक्षा बफर भी बनाना चाहता है. तालिबान के साथ समझौता कर के रूस ये दिखाना चाहता है कि पश्चिमी दबाव के बावजूद वह अपनी शर्तों पर नए रणनीतिक संबंध बना सकता है.