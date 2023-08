Ukraine War: पाकिस्तान के यूक्रेन को हथियार भेजने को लेकर रूस का सामने आया रिएक्शन, पाक को दे सकता है झटका

Russia, Ukraine, Pakistan: रूस- यूक्रेन (Russia- Ukraine) के बीच वॉर के करीब 19 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान (Pakistan) के यूक्रेन (Ukraine) को हथियार भेजने (Pakistan sending arms to Ukraine) की खबरों को लेकर मीडिया में अभी भी सवाल पूछे जा रहे हैं और इस क्रम में रूस की एक और ताजा प्रतिक्रिया आज सामने आई है.

भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने आज एक पाकिस्तान के यूक्रेन को हथियार भेजने की खबरों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा , हां, ऐसे मामलों के बारे में रिपोर्ट और जानकारी आई है, हम इस जानकारी को बहुत गंभीरता से लेते हैं.

भारत में रूसी राजदूत (Russian Ambassador to India ) डेनिस अलीपोव (Denis Alipov) ने कहा, यदि पुष्टि की जाती है तो ऐसे उदाहरण स्पष्ट रूप से रूस विरोधी हैं.” ऐसी कार्रवाइयाँ, जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और जैसा कि मैंने कहा, हमने समाचारों और रिपोर्टों को बहुत करीब से देखा है और उन्हें बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि वे जमीनी स्तर पर स्थिति को सीधे प्रभावित करते हैं और त्वरित कार्रवाई के उद्देश्य से किए गए प्रयासों के विपरीत नहीं जाते हैं.

बता दें कि रूस ने भी करीब 9 से 10 महीने पहले दावा किया था कि पाकिस्तान यूक्रेन को तोपों के गोले और कई हथियारों की आपूर्ति कर रहा है. रूस ने यहां तक दावा किया था कि पाकिस्तान यूक्रेन को परमाणु बम बनाने में मदद कर रहा है. इससे पहले पाकिस्तान पर नार्थ कोरिया और लीबिया को परमाणु तकनीक बेचने के आरोप लगे थे.