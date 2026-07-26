रूस ने यूक्रेन की सुपरमार्केट में किया ड्रोन हमला, बच्चे समेत दो की मौत

Russia Drone Attack: जेलेंस्की ने बताया क‍ि अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, दुख की बात है कि दो लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: July 26, 2026, 11:25 PM IST
रूस ने यूक्रेन की सुपरमार्केट में किया ड्रोन हमला, बच्चे समेत दो की मौत
जेलेंस्की ने कहा क‍ि यह रूस की ओर से जानबूझकर किया गया आतंक फैलाने वाला हमला है. (photo credit, IANS File photo)

Russia Drone Attack: यूक्रेन चेर्निहिव में एक सुपरमार्केट और जापोरिज्जिया पर हुए रूसी ड्रोन हमलों में कई लोग हताहत हो गए, जबक‍ि दो लोगों की मौत हो गई है. हमले में 13 लोग घायल हुए हैं. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने आरोप लगाया क‍ि रूस लगातार आम नागरिकों को निशाना बनाकर खुद को जीता हुआ महसूस करता है. उन्होंने इन हमलों को जानबूझकर किया गया आतंक करार दिया है.

जेलेंस्की का एक्स पर पोस्ट

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेनी राष्‍ट्रपत‍ि जेलेंस्की ने रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने तथा यूक्रेन को अधिक सैन्य सहायता देने की अपील की है. जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, रूसी सेना लगातार आम नागरिकों की जगहों पर हमले करके उसे अपनी ‘जीत’ बता रही है. चेर्निहिव में एक साधारण सुपरमार्केट पर ड्रोन हमला किया गया. यह बेहद निर्दयी हमला था, जिसमें बिना किसी सैन्य वजह के सीधे आम लोगों को निशाना बनाया गया.

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जेलेंस्की ने लिखा, मैं उनके परिवारों और अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. सभी जरूरी राहत और आपातकालीन सेवाएं मौके पर मौजूद हैं और लोगों की मदद कर रही हैं.

जापोरिज्जिया पर भी गाइडेड हवाई बमों से हमला

यूक्रेनी राष्‍ट्रपत‍ि ने बताया क‍ि जापोरिज्जिया पर भी गाइडेड हवाई बमों से हमला किया गया. इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हुआ. जेलेंस्की ने कहा क‍ि यह रूस की ओर से जानबूझकर किया गया आतंक फैलाने वाला हमला है, जिसका कोई भी सैन्य औचित्य नहीं है. रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए. साथ ही, यूक्रेन को और अधिक समर्थन, हमारे आसमान की सुरक्षा के लिए बेहतर साधन, और हमारे सैनिकों के लिए अधिक क्षमताएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए.

एक हफ्ते से भयानक हमले जारी

यूक्रेनी राष्‍ट्रपत‍ि ने बताया क‍ि पूरे हफ्ते में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ लगभग 1,700 ड्रोन, 1,630 से जयादा गाइडेड एरियल बम और अलग-अलग तरह की 95 मिसाइलों का इस्तेमाल किया. इनमें आधे से ज्‍यादा बैलिस्टिक मिसाइलें थीं.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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