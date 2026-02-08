By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
15 साल उम्र, रूस में 4 भारतीय छात्रों को चाकू मारकर खून से बनाया स्वास्तिक; आतंकी संगठन से निकला लिंक
रूस के उफा शहर में मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में चाकू से हमला हुआ. इस हमले में चार भारतीय छात्रों सहित कई लोग घायल हुए. हमलावर 15 साल का किशोर है, जिसके आतंकी संगठन से लिंक सामने आए हैं.
Russia Knife Attack: रूस के उफा में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हुए चाकू हमले ने हड़कंप मचा दिया है. इस घटना में कम से कम 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें चार भारतीय छात्र शामिल हैं. हमले को अंजाम देने वाला आरोपी 15 साल का किशोर है, जिस पर नियो-नाजी विचारधारा से प्रभावित होने के आरोप लगे हैं.
रूसी आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक, किशोर हथियार के रूप में चाकू लेकर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्रावास में घुसा और वहां मौजूद छात्रों पर अचानक हमला कर दिया. हमले के दौरान अफरातफरी मच गई. सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, तो उसने दो पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया.
आरोपी ने खुद पर भी चाकू से हमला किया
अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी से पहले आरोपी ने खुद को भी चाकू से घायल कर लिया. बाद में उसे काबू में लेकर एक स्थानीय बच्चों के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. चूंकि आरोपी नाबालिग है, इसलिए उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है.
रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि हमले में घायल चार लोगों का इलाज जारी है. इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि बाकी तीन की स्थिति स्थिर बताई जा रही है. घायलों को तुरंत एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया. भारतीय दूतावास ने इस घटना को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताया है.
दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया कि चार भारतीय छात्र घायल हुए हैं और कजान स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारी उफा के लिए रवाना हो चुके हैं, ताकि पीड़ित छात्रों को हर संभव सहायता दी जा सके. फिलहाल छात्रों की पहचान और उनकी स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी शेयर नहीं की गई है.
इस आतंकी संगठन से जुड़ाव
इस मामले में सबसे चिंताजनक पहलू हमलावर की कथित कट्टरपंथी सोच है. रूसी मीडिया और टेलीग्राम चैनलों के अनुसार, आरोपी एक प्रतिबंधित नियो-नाजी संगठन से जुड़ा हुआ था. वहां मौजूद लोगों ने दावा किया कि हमला करते समय वह होलोकॉस्ट से जुड़े उग्र और राष्ट्रवादी नारे लगा रहा था.
कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि हमले के बाद दीवार पर पीड़ितों के खून से स्वास्तिक का निशान बनाया गया था. हालांकि, स्वास्तिक भारतीय संस्कृति में एक पवित्र प्रतीक है, लेकिन नाजी जर्मनी में इसका उपयोग नस्लीय हिंसा और यहूदी नरसंहार के प्रतीक के रूप में किया गया था.
उफा प्रशासन ने इस घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी का कट्टरपंथीकरण कैसे हुआ और क्या उसे किसी संगठन या ऑनलाइन नेटवर्क से समर्थन मिला था. ये घटना यूरोप में हाल के सालों में बढ़ती दक्षिणपंथी और चरमपंथी गतिविधियों को लेकर नई चिंता पैदा करती है। फिलहाल मामले की जांच जारी है.
