रूस की यूनिवर्सिटी में चाकूबाजी, नाबालिग हमलावर ने भारतीय समेत 8 को किया घायल

Russia Stabbing Incident: रूस के उफा में स्थित स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्रावास में शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब चाकू से लैस एक किशोर ने छात्रों पर हमला कर दिया.

Russia University Attack: रूस के बश्कोर्तोस्तान गणराज्य से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में घुसकर एक नाबालिग ने अंधाधुंध चाकूबाजी की. इस हिंसक हमले में एक भारतीय छात्र और दो पुलिस अधिकारियों सहित कम से कम आठ लोग घायल हो गए हैं.

इस घटना ने वहां रह रहे विदेशी छात्रों और उनके परिवारों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. यह घटना शनिवार की है, जब उफा स्थित स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के विदेशी छात्र हॉस्टल के स्पोर्ट्स रूम में छात्र मौजूद थे.

कैसे शुरू हुआ खूनी खेल?

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एक 15 वर्षीय किशोर हाथ में चाकू लेकर हॉस्टल परिसर में दाखिल हुआ. उसने बिना किसी उकसावे के वहां मौजूद छात्रों पर हमला करना शुरू कर दिया. अचानक हुए इस हमले से छात्रों को संभलने का मौका नहीं मिला और कई छात्र लहूलुहान हो गए.

पुलिस पर भी किया हमला

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. हमलावर इतना आक्रामक था कि उसने गिरफ्तारी का विरोध करते हुए सुरक्षाकर्मियों पर भी हमला बोल दिया.

गृह मंत्रालय की प्रवक्ता मेजर जनरल इरिना वोल्क ने बताया कि इस संघर्ष के दौरान हमलावर ने दो पुलिस अधिकारियों को चाकू मारकर घायल कर दिया. खुद को घिरा हुआ देख आरोपी किशोर ने चाकू से खुद को भी गंभीर रूप से चोट पहुंचाई, ताकि वह पुलिस के हत्थे न चढ़ सके.

