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Russia Offer 40 Percent Discounts On Lng To South Asia But It Is Us Sanctioned Gas

भारत के इस दोस्त के पास है भर-भर के गैस, आने का रास्ता हुआ साफ तो कभी नहीं होगी सिलेंडर की किल्लत

Russia LNG: रूस 40 फीसदी छूट के साथ एलएनजी देने के तैयार है, लेकिन अमेरिका ने इसे बैन कर रखा है.

(photo credit AI, for representation only)

Russia LNG: ईरान युद्ध में सीजफायर हो चुका है, लेकिन होर्मुज अभी भी बाधित है. यानी तेल और एलपीजी संकट पूरी तरह जल्द खत्म होने के आसान नहीं हैं. इस बीच रूस से अच्छी खबर आई है. रूस भारत समेत दक्षिण एशिया के सभी देशों को एलएनजी की सप्लाई करना चाहता है.

40 फीसदी का बंपर ऑफर

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस दुनिया भर में प्राकृतिक गैस की सप्लाई में आई कमी का फायदा उठाना चाहता है. वह ऊर्जा की कमी से जूझ रहे दक्षिण एशिया को रूसी गैस खरीदने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहा है. रूसी गैस को बाजार की मौजूदा कीमतों से 40 फीसदी कम दाम पर बेचने की पेशकश की गई है.

अमेरिका ने लगाया है रूसी गैस पर प्रतिबंध

अमेरिकी ने यूक्रेन युद्ध के चलते रूस की एलएनजी गैस पर प्रतिबंध लगा रखा है. रूस की गैस का बड़ा खरीदार यूरोप भी पीछे हट गया है. इससे मॉस्को को काफी नुकसान हो रहा है.

फिर कैसे बिकेगी एलएनजी

खबरों के मुताबिक, चीन और रूस में मौजूद बिचौलिए ऐसे कागजात भी मुहैया करा रहे हैं जिनसे यह लगे कि ईंधन वैध स्रोतों से आया है. चीन और रूस में मौजूद कुछ लोग इन कम जानी-पहचानी बिचौलिया कंपनियों के संपर्क में हैं. हालांकि, भारत उन तेल और गैस को आयात करने के मामले में काफी सतर्क रवैया अपनाता है जिन पर प्रतिबंध लगे होते हैं.

ओमान या नाइजीरिया के नाम पर सप्लाई

इन लोगों ने अपना नाम न बताने की शर्त पर बताया कि विक्रेताओं ने कहा है कि वे ऐसे कागजात मुहैया करा सकते हैं जिनसे यह लगे कि ये गैस खेप रूस के बजाय ओमान या नाइजीरिया जैसे किसी दूसरे देश से आई हैं. अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इनमें से कोई भी गैस खेप खरीदी गई है या नहीं.

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दुनिया की 20 फीसदी गैस सप्लाई प्रभावित

होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के लगभग पूरी तरह से बंद हो जाने और कतर में दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यात प्लांट पर हुए हमलों की वजह से, दुनिया भर में गैस की सप्लाई का लगभग 20 फीसदी हिस्सा रुक गया है.

क्या हो रहा एलएनजी बाधित होने का असर

गैस बाजार में भारी उथल-पुथल मच गई है और कीमतें आसमान छूने लगी हैं. कतर से आने वाली गैस की खेप पूरी तरह से रुक गई हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश और भारत के ग्राहकों को अब गैस के लिए ज्यादा महंगे विकल्पों की तलाश करनी पड़ रही है.

उर्वरक आपूर्ति पर भी असर

LNG की सप्लाई में आई कमी की वजह से भारत को अपने यहां उर्वरक बनाने वाले उद्योगों को दी जाने वाली गैस की सप्लाई में भी कटौती करनी पड़ी है. बांग्लादेश में भी यही हाल है. बांग्लादेश को कई बार गैस के लिए दोगुनी कीमत तक चुकानी पड़ रही है.