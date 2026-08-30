रूस ने खोला खजाना, भारत को देगा 5 और सुदर्शन! हवा में ही खत्म हो जाएगा दुश्मन का खेल

रूस ने भारत को S-400 ‘सुदर्शन’ एयर डिफेंस सिस्टम के 5 और स्क्वाड्रन ऑफर किए हैं. इस ऑफर की कीमत ₹50,000 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है. रक्षा सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल इस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है. इस सिस्टम की सबसे खास बात है कि यह लंबी दूरी से हवाई खतरों को पहचानने और उन्हें रोकता है. नए स्क्वाड्रन मिलने के बाद भारत की हवाई सुरक्षा को पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर और मजबूत किया जा सकेगा.
आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) में S-400 ने भारतीय एयर डिफेंस में अहम भूमिका निभाई थी. पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा के मुताबिक, इसने करीब 314 किलोमीटर दूर एक पाकिस्तानी निगरानी विमान को निशाना बनाया था. रिपोर्ट के मुताबिक, इस सिस्टम की मौजूदगी ने पाकिस्तानी विमानों को भारतीय सीमा के करीब 200 किलोमीटर के दायरे में आने से रोकने में भी भूमिका निभाई. यही वजह है कि भारत अब इसकी संख्या बढ़ाने पर जोर दे रहा है.
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 5 अतिरिक्त S-400 स्क्वाड्रन खरीदने केप को मंजूरी दी थी. रूस के नए प्रस्ताव के तहत, इनकी डिलीवरी नए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर के करीब तीन साल बाद शुरू होने की संभावना है. वहीं, 2018 में हुए पहले समझौते के तहत मिले पांच स्क्वाड्रनों में से चार भारत पहुंच चुके हैं और आखिरी स्क्वाड्रन की डिलीवरी इस साल नवंबर तक होने की उम्मीद है. भारत S-400 के साथ 280 से ज्यादा मिसाइलें भी लेने की तैयारी में है.
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