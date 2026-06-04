Explainer: रूस ने पहली बार मानी तेल उत्पादन में गिरावट, क्या यूक्रेन के हमले पड़ रहे हैं भारी? यहां समझिए

Russia-Ukraine War: रूस ने पहली बार तेल उत्पादन में गिरावट स्वीकार की है. जानिए यूक्रेन के हमलों से रिफाइनरियों पर क्या असर पड़ा? वैश्विक ऑयल मार्केट पर इसके प्रभाव का ताजा अपडेट.

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यूक्रेनी ड्रोन सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, रियाजान, समारा, यारोस्लाव और रूस के कई अन्य क्षेत्रों की रिफाइनरियों तक पहुंच गए. (Photo from AI)

रूस ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसका तेल उत्पादन में गिरावट आई है.

रूस के कई ऑयल रिफाइनरी प्लांट इस समय मरम्मत से गुजर रहे हैं.

IEA के अनुसार, रूस का कच्चा तेल उत्पादन घटकर 88 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है.

यूक्रेन लगातार रूसी तेल ठिकानों और रिफाइनरियों पर ड्रोन हमले कर रहा है.

तेल रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इससे होने वाली कमाई उसके बजट का बड़ा हिस्सा बनाती है.

Russia Oil Production: रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच पहली बार रूस ने माना है कि उसके तेल उत्पादन में कमी आई है. रूस के उप-प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा कि इस साल की शुरुआत की तुलना में तेल उत्पादन थोड़ा कम हुआ है. नोवाक के मुताबिक, इसका मुख्य कारण कई रिफाइनरियों में चल रहा मरम्मत है. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इतनी रिफाइनरियों को मरम्मत की जरूरत क्यों पड़ी? दिलचस्प बात यह है कि रूस ने अप्रैल 2023 के बाद से आधिकारिक तेल उत्पादन के आंकड़े पब्लिक करना भी बंद कर दिए थे.

क्या यूक्रेन के ड्रोन हमले हैं इसकी वजह?

आपको बता दें हाल ही में यूक्रेन ने रूस की ऊर्जा संरचना को निशाना बनाकर हमले किए थे. यूक्रेनी ड्रोन सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, रियाजान, समारा, यारोस्लाव और रूस के कई अन्य क्षेत्रों की रिफाइनरियों तक पहुंच गए. कई जगहों पर आग लगने, प्रोसेसिंग यूनिट बंद होने और उत्पादन प्रभावित होने की खबरें सामने आई हैं.

यूक्रेन का कहना है कि उसका मकसद रूस की युद्ध क्षमता को कमजोर करना है. क्योंकि तेल और गैस से होने वाली कमाई रूस के सैन्य खर्च का महत्वपूर्ण आधार है. हाल ही में यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग के एक तेल टर्मिनल पर भी हमला किया, जहां आग लग गई थी. ऐसे हमलों ने रूस की रिफाइनिंग क्षमता पर दबाव बढ़ाया है.

अब एक दिन में कितना तेल उत्पादन कर रहा रूस?

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2026 में रूस का कच्चा तेल उत्पादन एक साल पहले की तुलना में लगभग 4.6 लाख बैरल प्रतिदिन कम होकर करीब 88 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया. हालांकि उत्पादन में कमी आई है, लेकिन रूस अपने निर्यात को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है. नोवाक का कहना है कि देश अपनी निर्यात व्यवस्था का पूरी क्षमता से इस्तेमाल कर रहा है और जैसे ही रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम करने लगेंगी, उत्पादन फिर बढ़ जाएगा. दूसरी तरफ मई में रूस के पश्चिमी बंदरगाहों से कच्चे तेल का निर्यात बढ़ा भी है. क्योंकि घरेलू रिफाइनरियों में बाधा आने से ज्यादा कच्चा तेल विदेश भेजा गया.

रूस के लिए तेल उत्पादन क्यों जरूरी है?

आपको बता दें रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है. तेल और गैस से होने वाली आय उसके कुल सरकारी बजट का करीब पांचवां हिस्सा मानी जाती है. वित्त मंत्रालय के अनुसार, मई 2026 में रूस की तेल और गैस आय सालाना आधार पर 32 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 678.9 अरब रूबल तक पहुंच गई. इसका कारण मध्य पूर्व में बढ़े तनाव के चलते वैश्विक तेल कीमतों में उछाल रहा. हालांकि उत्पादन में गिरावट और रिफाइनरियों पर हमले रूस के लिए लंबी अवधि की चुनौती बन सकते हैं. यही वजह है कि मॉस्को लगातार अपनी ऊर्जा संरचना की सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.

क्या आगे और बढ़ सकता है दबाव?

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यूक्रेन इसी तरह रूस के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाता रहा, तो तेल उत्पादन और रिफाइनिंग दोनों पर असर पड़ सकता है. रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह युद्ध जारी रखते हुए अपनी सबसे महत्वपूर्ण आय के स्रोत को सुरक्षित कैसे रखे. फिलहाल रूस का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है. लेकिन पहली बार उत्पादन में गिरावट स्वीकार करना इस बात का संकेत है कि यूक्रेन के हमलों का असर अब आंकड़ों में भी दिखाई देने लगा है. आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि रूस अपनी उत्पादन क्षमता को कितनी तेजी से बहाल कर पाता है और युद्ध का ऊर्जा बाजार पर क्या असर पड़ता है.

चलिए अब आपको रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine) से जुड़े कुछ सवाल-जवाब बताते हैं.

1. रूस-यूक्रेन युद्ध कब शुरू हुआ था?

रूस ने 24 फरवरी, 2022 को यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई शुरू की थी. इसके बाद से दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है.

2. रूस एक दिन में कितना तेल उत्पादन करता है?

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, अप्रैल 2026 में रूस का कच्चा तेल उत्पादन लगभग 88 लाख बैरल प्रतिदिन था.

3. युद्ध से पहले रूस कितना तेल उत्पादन करता था?

हालिया आंकड़ों के मुताबिक उत्पादन में करीब 4.6 लाख बैरल प्रतिदिन की गिरावट आई है. युद्ध के शुरुआती वर्षों में रूस का उत्पादन 90 लाख बैरल प्रतिदिन से अधिक रहा है.

4. रूस किन देशों को तेल निर्यात करता है?

रूस मुख्य रूप से भारत, चीन, तुर्किये और कई एशियाई देशों को कच्चा तेल निर्यात करता है. यूरोप में प्रतिबंधों के बाद एशियाई बाजार उसकी प्राथमिकता बन गए हैं.

5. रूस का तेल इतना खास क्यों माना जाता है?

रूस दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादकों में शामिल है. उसके विशाल तेल भंडार, निर्यात क्षमता और वैश्विक बाजार में प्रभाव के कारण उसकी तेल आपूर्ति दुनिया की ऊर्जा कीमतों को प्रभावित करती है.