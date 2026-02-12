Hindi World Hindi

WhatsApp से YouTube तक... आखिर सोशल मीडिया पर क्यों बैन लगा रहा रूस, नियम तोड़ने पर मिलेगी ये सजा

रूस में इंटरनेट सेवा देने वालों के लिए देश के राष्ट्रीय DNS सिस्टम का इस्तेमाल करना अनिवार्य हो गया है. यह सिस्टम Roskomnadzor नाम की सरकारी एजेंसी की निगरानी में काम करता है. इस सिस्टम का काम 'सॉवरेन इंटरनेट' कानून के तहत इंटरनेट कंट्रोल को लागू करना है.

रूस ने सोशल मीडिया स्ट्राइक की है. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद एक के बाद एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया जा रहा है. पहले रूस ने टेलीग्राम पर बैन लगाया. अब गुरुवार को मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप पर बैन लगा दिया गया है. मीड‍िया र‍िपोर्टों के मुताबिक, रूस में यू-ट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे अमेर‍िकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी रोक लगा दी गई है. रूस के रेगुलेटर ‘रोसकोमनाडजोर’ ने सुरक्षा का हवाला देते हुए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने का फैसला किया था. इन वेबसाइट्स के डोमेन नाम को रूस के राष्ट्रीय डोमेन नेम सिस्टम (DNS) से हटा दिया गया है.

BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन सरकार ने सिर्फ अमेरिका के बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों पर भी रोक लगाई है. इससे प्रभावित हुई वेबसाइट्स में BBC, डॉउचा वेले, रेडियो फ्री यूरोप रेडियो लिबर्टी शामिल हैं. टॉर ब्राउजर (Tor Browser) को भी ब्लॉक कर दिया गया है, जिसका इस्तेमाल गुमनाम ब्राउजिंग के लिए किया जाता था.

