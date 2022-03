Russia Ukraine war: रूस और युक्रेन के बीच 20वें दिन घमासान जारी है. इस बीच रूसी राष्‍ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) ने अमेरिकी राष्‍ट्रपति जो बाइडन (US President Joe Biden), अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्‍ल‍िंकन रक्षमंत्री लॉयड ऑस्टिन, यूएस की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्‍लिंटन समेत 13 नेताओं पर प्रतिबंध लगाया है. इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का कहना है कि देश को पता है कि वह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल नहीं हो सकता. लेकिन इसके बावजूद उन्‍होंने एक बार फि‍र से पश्चिमी सहयोगियों से यूक्रेन को युद्धक विमान उपलब्ध कराने का आग्रह किया है. हालाकि रूसी राष्‍ट्रपति के प्रतिबंध को लेकर अभी तक अमेरिका की ओर से कोई प्रतिक्र‍िया सामने नहीं आई है.Also Read - Russia Ukraine war: यूक्रेन में 'Fox News' के कैमरामैन की मौत

Russia sanctions US President Joe Biden and several top US officials: AFP News Agency

