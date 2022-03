Russia Ukraine War, नई दिल्ली: यूक्रेन संकट (Russia Ukraine Crisis) चलते भारतीयों को निकालने के मिशन पर विदेश मंत्रालय (MEA) बताया कि भारतीयों को वापस लाने के लिए अगले 24 घंटों के लिए 18 उड़ानें निर्धारित की गई हैं. नागर विमानन मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगले दो दिनों में विशेष उड़ानों से यूक्रेन के पड़ोसी देशों से 7,400 से अधिक भारतीयों को वापस लाए जाने की उम्मीद है. बयान के मुताबिक, 3,500 लोगों के शुक्रवार को और 3,900 से अधिक लोगों के शनिवार को भारत वापस लाए जाने की उम्मीद है.Also Read - Russia Ukrain Crisis: 16 हजार विदेशी सैनिकों की मदद से रूस के खिलाफ जंग जीतने की तैयारी में यूक्रेन

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि हमारी पहली एडवाइजरी जारी होने के बाद कुल 18,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन से भारत लौटे हैं. ऑपरेशन गंगा के तहत 30 उड़ानें अब तक यूक्रेन से 6,400 भारतीयों को लेकर भारत पहुंचीं हैं. अगले 24 घंटों में 18 और फ्लाइट शेड्यूल हैं. Also Read - Russia Ukrain Crisis: इजरायल की पहल, युद्ध के मैदान से बातचीत की मेज पर आएं दोनों देश

बीते 24 घंटों में 15 फ्लाइटें भारत आई हैं. अगले 24 घंटों के लिए 18 फ्लाइटों को यूक्रेन भेजा जाएगा. उड़ानों की यह संख्या उन बड़ी संख्या में भारतीयों को दर्शाती है जो यूक्रेन से पार कर गए हैं और अब पड़ोसी देशों में हैं. हम इन सभी भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के प्रयास कर रहे हैं. Also Read - भारत पश्चिम नदी परियोजना के आंकड़े पाकिस्तान को मुहैया कराने के लिए हुआ राजी

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम और उड़ानें शेड्यूल कर रहे हैं और अगले 2-3 दिनों में बड़ी संख्या में भारतीय वापस लौट आएंगे. मैं अपने लोगों की मेजबानी करने और उन्हें निकालने में सहायता प्रदान करने के लिए यूक्रेन की सरकार और पड़ोसी देशों की सराहना करना चाहता हूं.

Suceava is a nearby airport to Siret. So today 2 IndiGo flights are coming to Suceava and will take around 450 students back to India. Tomorrow 4 flights will come to Suceava and will carry 900- 1000 students: Union Minister Jyotiraditya Scindia in Bucharest, Romania pic.twitter.com/1f4C5sF7oL

— ANI (@ANI) March 3, 2022