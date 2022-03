Russia Ukrain Crisis: यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्षक्षेत्र में फंसे भारतीयों को निकालने का काम जारी है. ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए किए जा रहे प्रयास अब रंग भी लाते दिख रहे हैं. आज यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि करीब आधा दर्जन बसें भारतीयों को पिसोचिन से सुरक्षित निकालने में कामयाब हो गई हैं. इन बसों का इंतजाम भारत सरकार की ओर से किया गया था. अब दूतावास समेत पूरे देश को इनी सुरक्षित घरवापसी का इंतजार है. भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर बताया, ‘पिसोचिन से सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. मिशन के तहत उनकी यात्रा के दौरान उनसे संपर्क जारी रहेगा. उनकी (भारतीयों की) सुरक्षा हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है. सब लोग सुरक्षित घर पहुंचे’.Also Read - Russia Ukrain Crisis: 66 हजार से यूक्रेनी रूस से लड़ने के लिए देश वापस लौटे- रक्षा मंत्री

Pisochyn has been evacuated of all Indian citizens. Mission will continue to remain in touch with them through their journey. Their safety has always been our priority.

Be Safe Be Strong@opganga @MEAIndia pic.twitter.com/cz2Prishgp

— India in Ukraine (@IndiainUkraine) March 5, 2022