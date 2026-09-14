EnglishHindi

रूस-यूक्रेन के बीच हो गया समझौता? ट्रंप का दावा- हमले रोकने पर बनी सहमति

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक, दोनों देश एक-दूसरे के ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने को राजी हुए हैं.

Written by: Gargi Santosh
Published: September 14, 2026, 11:49 PM IST
रूस-यूक्रेन के बीच हो गया समझौता? ट्रंप का दावा- हमले रोकने पर बनी सहमति
ट्रंप ने कहा कि ग्लोबल डीजल कीमतों में बढ़ोतरी की मुख्य वजह रूस-यूक्रेन युद्ध है. (Photo from IANS)
  • डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- रूस और यूक्रेन एनर्जी ठिकानों पर हमले रोकने के लिए राजी हो गए
  • ट्रंप बोले- यूक्रेन रूसी ऊर्जा ठिकानों को निशाना नहीं बनाएगा, रूस भी ऐसा ही करेगा
  • हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि समझौता कब से लागू होगा और कितने समय तक चलेगा
  • यह आधिकारिक सीजफायर नहीं है; बाकी मोर्चों पर लड़ाई रोकने की कोई घोषणा नहीं हुई

Russia-Ukraine War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर एक नया और बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन एक-दूसरे के ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने के लिए तैयार हो गए हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर ट्रंप ने लिखा- यूक्रेन ने रूसी ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने पर सहमति जताई है और रूस भी ऐसा ही करेगा. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि यह समझौता कब से लागू होगा, कितने समय तक चलेगी या इसका पालन नहीं होने पर क्या कार्रवाई होगी.

समझौते में क्या-क्या शर्तें? यह अभी साफ नहीं

ट्रंप के बयान ने यह भी साफ नहीं किया कि किस तरह की ऊर्जा सुविधाएं इस समझौते के दायरे में आएंगी. यह भी नहीं बताया गया कि रूस या यूक्रेन ने इस प्रतिबद्धता के साथ कोई शर्त रखी है या नहीं. ट्रंप ने यह नहीं कहा कि दोनों देशों ने वास्तव में हमले रोक दिए हैं या यह फैसला भविष्य में लागू होगा. उन्होंने यह भी नहीं बताया कि इस व्यवस्था को लेकर बातचीत किसने कराई और इससे पहले रूस या यूक्रेन के बीच किस स्तर पर चर्चा हुई थी.

और पढ़ें: जनसंख्या बढ़ाने के लिए कम से कम 8 बच्चे पैदा करें, पुतिन ने की रूसी महिलाओं से अपील

ट्रंप बोले- डीजल महंगा होने की वजह रूस-यूक्रेन युद्ध

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट में दुनिया में बढ़ती डीजल कीमतों का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि ग्लोबल डीजल कीमतों में बढ़ोतरी की मुख्य वजह रूस-यूक्रेन युद्ध है, ईरान नहीं. हालांकि, ट्रंप ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई आंकड़ा या समयसीमा नहीं दी. उन्होंने यह भी नहीं बताया कि ईरान का संदर्भ किस वजह से दिया गया. ट्रंप के बयान में किसी व्यापक युद्धविराम की घोषणा भी नहीं थी.

रूस-यूक्रेन युद्ध में ऊर्जा ढांचे को भारी नुकसान

बता दें रूस-यूक्रेन जंग फरवरी 2022 में शुरू हुई थी. इसके बाद से दोनों तरफ ऊर्जा ढांचे को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आती रही हैं. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक आकलन रिपोर्ट में यूक्रेन के बिजली नेटवर्क और बिजली उत्पादन से जुड़ी सुविधाओं को हुए व्यापक नुकसान का जिक्र किया गया है. न्यूज एजेंसी IANS ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार मॉनिटरों ने भी बताया है कि यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर हमलों के बाद हीटिंग, पानी की सप्लाई, स्वास्थ्य सेवाओं और स्कूलों पर असर पड़ा. वहीं, रूस के बेलगोरोद क्षेत्र में बिजली और हीटिंग से जुड़ी सुविधाओं पर यूक्रेनी हमलों की भी रिपोर्टिंग हुई है.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.