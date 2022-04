Russia-Ukraine Conflict: रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 61 दिनों से युद्ध जारी है. इस महायुद्ध में रूस ने यूक्रेन को बुरे तरीके से तबाह कर दिया है.आज भी यूक्रेनी शहरों पर रूस का कहर जारी है. पहले ही रूस ने यूक्रेन के कीव, चेर्निहाइव सहित कई शहरों में हवाई हमले की चेतावनी दी थी. आज खारकीव में रूसी हवाई हमले में 2 नागरिकों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हो गए हैं. वहीं ओडेसा में हुए रूसी मिसाइल अटैक में 10 लोग जख्मी हो गए हैं. उधर, यूक्रेन के पोल्टावा के कई अहम ठिकानों को रूसी सैनिकों ने निशाना बनाया है. कीव में अमेरिकी विदेश मंत्री से राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात हुई है.Also Read - Ukraine's Struggle with Russia: रूसी सैनिकों को युद्ध के मैदान पर हराने के लिए यूक्रेन के टेनिस स्टार ने उठाया हथियार

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कीव में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की. फरवरी के अंत में रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद पहली बार इस तरह के उच्च-स्तरीय अमेरिकी अधिकारियों ने यूक्रेन की यात्रा की है. अमेरिका चाहता है कि रूस की सैन्य क्षमता कमजोर हो ताकि वह एक और आक्रमण नहीं कर सके, अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कीव का दौरा करने के बाद कहा. “हम रूस को इस हद तक कमजोर देखना चाहते हैं कि वह उस तरह की चीजें नहीं कर सकता जो उसने यूक्रेन पर हमला करने में की है” Also Read - यूक्रेन में अमरीकी मंत्रियों का डेरा, क्या रूस के खिलाफ युद्ध में सीधे उतरने का अमरीका दे रहा संकेत?

यूक्रेन की सीमा के पास रूसी ईंधन डिपो में लगी भीषण आग, आग की तेज लपटें दिखाई दे रही हैं. Also Read - नहीं बढ़े हैं आज पेट्रोल-डीजल के दाम, महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर की जंग, शेयर बाजार हुआ धड़ाम, अबतक की 10 बड़ी खबरें

यूक्रेन के शहर खार्किव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे शहर के कुछ लोग मेट्रो में शरण लिए हुए हैं और रूसी सैनिकों की लगातार हो रही बमबारी से दूर परिवार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं. इस वीडियो में लोग बता रहे हैं कि जब से रूसी सेना ने आक्रमण की शुरुआत की है और शहर को कब्जे में करने का प्रयास किया, खार्किव में दिन-रात हमले हो रहे हैं. इस लड़ाई ने परिवारों को मेट्रो में भूमिगत रहने को मजबूर कर दिया है.

VIDEO: In Kharkiv’s metro, families carve out a life away from the bombs.

Kharkiv has been pummelled by strikes day and night since Russian forces attempted to seize it at the start of the invasion. The bitter fighting has forced families to live underground in the metro pic.twitter.com/U3pOTxncyH

— AFP News Agency (@AFP) April 25, 2022