Russia-Ukraine Crisis: यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनातनी अब युद्ध में बदल गया है. रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है. यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई के बाद NATO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. प्रेस कॉन्फ्रेंस कर NATO महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग (NATO Secretary-General Jens Stoltenberg) ने रूस को अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करने को कहा. NATO ने रूस से जल्द से सैन्य कार्रवाई को रोकने को कहा और यूक्रेन से सेना को वापस बुलाने की हिदायत भी दी. जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने कहा कि लोकतंत्र हमेशा निरंकुशता पर हावी रहेगा. दमन पर हमेशा स्वतंत्रता की जीत होगी.Also Read - जब भूगोल के छात्र को पुतिन ने बताया - 'रूस की सीमा कहीं खत्म नहीं होती'

NATO stands in solidarity with Ukraine. NATO allies are imposing severe costs on Russia for their reckless invasion of Ukraine. NATO allies in close coordination with EU & other partners all over the world are now imposing severe economic sanctions on Russia: NATO Secy-Gen pic.twitter.com/OCNFedQEPY

