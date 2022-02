Russia Ukraine crisis: रूसी सैन्‍य बलों के हमले से आज गुरुवार को यूक्रेन से दिल दहलाने वाले नजारे सामने आ रहे हैं. यूक्रेन (Ukraine) की राजधानी कीव में रक्षा मंत्रालय की एक यूनिट काले धुएं के आगोश में नजर आ रही है. वहीं जर्मनी (Germany) के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज (German Chancellor Olaf Scholz) ने संसद की आपाताकालीन बैठक रविवार को बुलाई है.रूस के हमले में यूक्रेन के 40 से ज्यादा सैनिकों और 10 नागरिकों की मौत हो गई है. रूसी आर्मी ने यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइलें दागीं हैं. वहीं, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने यूक्रेन पर रूस के हमले की बृहस्पपतिवार को कड़ी निंदा करते हुए इसे यूक्रेन के लिए एक भयावह दिन और यूरोप के लिए ‘काला दिन’ करार दिया.Also Read - Russia-Ukraine Crisis: NATO की रूस को दो टूक- यूक्रेन से तुरंत वापस बुलाए सेना, अंतरराष्ट्रीय कानून का करें सम्मान

न्‍यूज एजेंसी, एएफपी ने ट्वीट कर बताया कि जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ ने यूक्रेन पर हमले को लेकर रविवार को आपातकालीन संसदीय बैठक बुलाई. उन्‍होंने कहा, पुतिन 'यूरोप में शांति को खतरे में डाल रहे हैं. वहीं, पुर्तगाल के प्रधान मंत्री एंटोनियो कोस्टा ने यूक्रेन पर रूसी हमले के राजनयि‍क समधान के लिए आह्वान किया है और यूक्रेन से संभावित शरणार्थियों का स्‍वागत करने की बात कही है.

German Chancellor Olaf Scholz calls emergency parliamentary sitting on Sunday over Ukraine invasion. Putin ‘jeopardising peace in Europe’, he says: AFP

