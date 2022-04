Russia-Ukraine Crisis: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने रूस को मानवाधिकार परिषद (UNHRC) से निलंबित कर दिया. रूस को मानवाधिकार परिषद से सस्पेंड करने के पक्ष में 93, जबकि विरोध में 24 वोट पड़े. भारत समेत 58 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया. यूक्रेन के बुचा में हुई दिल को दहला देनी वाली हत्याओं के बाद रूस के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है. बता दें कि यूक्रेनी शहर बुचा में रूसी सैनिकों की वापसी के बाद शहर में दर्जनों लोग मृत पाए गए थे. इसकी दुनिया भर में निंदा की जा रही है. हालांकि रूस ने इसमें शामिल होने से इनकार किया है.Also Read - Air India Flight: रूसी हवाई क्षेत्र में मान्य नहीं बीमा, इसलिए रद्द हुई एयर इंडिया की फ्लाइट

