Russia-Ukraine Crisis: रूस और यूक्रेन के बीच विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है. दोनों देशों के बीच युद्ध टालने की कोशिशें अब नाकाम होती नजर आ रही हैं. इस बीच अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है और चेतावनी दी है कि मौजूदा हालातों को देखकर अमेरिकी नागरिक तुरंत यूक्रेन छोड़ दें. ऐसे में अब आशंका ये जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में कोई बड़ी घटना हो सकती है. रूस हमला कर सकता है याहो सकता है दोनों देशों में जंग शुरू हो जाए. अगर ऐसा होता है तो फिर ये केवल दो देशों के बीच की जंग नहीं रह जाएगी, बल्कि इस जंग का प्रारूप विश्व युद्ध के जैसा हो जाएगा. हालात ऐसे हैं कि अमेरिका सहित पश्चिमी देश इस लड़ाई में यूक्रेन का साथ देंगे और चीन रूस का. सभावना है कि कुछ भी हो सकता है.

बाइडेन ने कहा है-जल्द यूक्रेन छोड़ दें अमेरिका लोग

न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक, जो बाइडेन के चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिकी नागरिक जल्द से जल्द यूक्रेन अब छोड़ दें. संभवतः यूक्रेन में रूसी आक्रमण के खतरे को देखते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने यह अपील की है. गौरतलब है कि अमेरिका चेतावनी दे चुका है कि यूक्रेन पर हमले की सूरत में रूस को भारी नुकसान उठाना होगा, लेकिन इस चेतावनी का खास फायदा नहीं हुआ.

“Biden warns American citizens in Ukraine to ‘leave now’,” AFP quotes US President Joe Biden as saying over #UkraineCrisis

