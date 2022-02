Russia-Ukraine Crisis: यूक्रेन पर कभी भी रूस हमला कर सकता है. इस आशंका को देखते हुए अमेरिका ने जहां अपने नागरिकों को 24 से 48 घंटे के भीतर यूक्रेन छोड़ने की चेतावनी दी है, वहीं ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की बात कही है. यूक्रेन और रूस के बीच अब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसे लेकर पश्चिमी देशों की तनातनी जारी है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों सहित पश्चिमी नेताओं ने रूस को चेतावनी दी है कि अगह वह यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे. वहीं इस बीच एएफपी ने जानकारी दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति “जो बाइडेन रूसी राष्ट्रपति से फोन पर आज बात करेंगे.”Also Read - Ukraine-Russia Controversy: रूस-यूक्रेन बने एक दूसरे के दुश्मन, बढ़ता जा रहा है तीसरे विश्वयुद्ध का खतरा? जानिए वजह

एएफपी ने अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा है कि हमें खुफिया जानकारी मिली है कि रूस ने जिस तरह से अपनी सेना को तैयार किया है उससे लगता है कि वह बहुत जल्द यूक्रेन पर हमला कर सकता है. व्हाइट हाउस से मिली जानकारी के मुताबिक हो सकता है कि रूस बीजिंग ओलंपिक के अंत से पहले, 20 फरवरी तक यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई और आक्रमण कर देगा. Also Read - Video: महंगाई के सवाल पर इस कदर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन-पत्रकार को कह दिया अपशब्द

मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के दिमाग का कोई ठीक नहीं है, हम उनके फैसले, मंशा पर अटकलें नहीं लगा सकते…हम किसी भी तरह से तैयार हैं. अगर वह कूटनीति में शामिल होना चाहते हैं, तो हम आगे एक कूटनीतिक रास्ता खोजना चाहेंगे. अगर वह आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम निर्णायक रूप से जवाब देने के लिए अपने सहयोगियों के साथ काम करेंगे. Also Read - Omicron Big Update: ओमिक्रॉन ने पकड़ी रफ्तार, देश में आज मिले 6 नए मरीज, WHO की साइंटिस्ट की है ये सलाह...

अमेरिका ने कहा है कि जर्मनी, पोलैंड, आर्मेनिया में अमेरिकी सेना की तैनाती यूक्रेन में रूस से लड़ने के लिए भेजे जाने वाले सैनिक की नहीं हैं. वे यूक्रेन में युद्ध करने या रूस के साथ युद्ध लड़ने नहीं जा रहे हैं. वे आक्रमण के खिलाफ नाटो क्षेत्र की रक्षा करने जा रहे हैं.

अमेरिका के विदेशमंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को कहा, बीजिंग ओलंपिक के दौरान रूस यूक्रेन पर आक्रमण बोल सकता है. इस लिए अमेरिकी नागरिक 24 से 48 घंटे के भीतर यूक्रेन छोड़ दें. ब्लिंकन ने कहा, जिस तरह यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है. हमें खतरे के संकेत साफ दिख रहे हैं. हमें लगता है कि आक्रमण किसी भी वक्त हो सकता है और ऐसा खासतौर पर बीजिंग ओलंपिक के दौरान ही होगा.

वहीं, अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने भी यूक्रेन में रहने वाले नागरिकों से तुरंत देश को छोड़ने की अपील की है. यूक्रेन सीमा पर रूस अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है. इसके कारण जो हालात हैं उनमें यूक्रेन पर किसी भी समय रूस का हमला हो सकता है. स्थितियों के मद्देनजर ब्रिटिश व अमेरिकी नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने को कहा गया है. इस बीच जापान और नीदरलैंड्स ने भी अपने नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकलने को कहा है.

We are now advising against all travel to Ukraine.

British nationals in Ukraine should leave now by commercial means.

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) February 11, 2022