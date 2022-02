Russia-Ukraine News: यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि 16 फरवरी को रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है. ये यूक्रेन पर हमले का दिन होगा. इतना ही नहीं, जेलेंस्की ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा है कि वह बातचीत के माध्यम से हर तरह के विवाद को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन, हमें बताया गया है कि 16 फरवरी हमले का दिन होगा. उनके इस फेसबुक पोस्ट से तनाव बढ़ गया है और अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि वे तुरंत यूक्रेन छोड़ दें.Also Read - Russia-Ukraine Crisis: बीजिंग ओलंपिक के बीच यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस! पश्चिमी देशों ने दी चेतावनी, पुतिन-बाइडेन की होगी बात

जेलेंस्की का यह बयान अमेरिका की उस चेतावनी के बाद आया जिसमें अगले सप्ताह रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले की चेतावनी दी गई है. जेलेंस्की ने अपने लोगों को रूसी सैनिकों द्वारा तीन ओर से घेरने के बावजूद संयम रखने की अपील की है. वहीं रूस ने इसे सैन्य अभ्यास बताया है.

रूस द्वारा यूक्रेन के तीन तरफ से युद्धाभ्यास की बात सामने आई है और इस दौरान ये भी पता चला है कि रूस यूक्रेन पर बड़ा बम गिरा सकता है. इस बीच अमेरिका ने अपने चार बी-52 बॉम्बर लड़ाकू विमानों को ब्रिटेन में तैनात कर दिया है. इन विमानों ने परमाणु बम से लैस होकर भूमध्य सागर में यूक्रेन सीमा के आसपास उड़ान भी भरी है. द ड्राइव की रिपोर्ट के मुताबिक, ये बमवर्षक नॉर्थ डकोटा से ब्रिटेन पहुंचे हैं और आगामी 3 सप्ताह तक यहीं बने रहेंगे.

“February 16 will be the day of attack” on Ukraine by Russia, said Ukraine President Vladimir Zelensky in his Facebook post

— ANI (@ANI) February 14, 2022