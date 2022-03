Russia-Ukraine War 15th Day Live: यूक्रेन और रूस के बीच जारी महायुद्ध का आज 15वां दिन है. इस बीच बुधवार को रूस ने यूक्रेन के Mariupol शहर में सीजफायर का उल्लंघन करते हुए वहां स्थित बच्चों के अस्पताल पर हवाई हमला किया है. रूस ने सीजफायर का उल्लंगन किया है. इस हमले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अपने ट्वीट में पश्चिमी देशों पर निकाला और कहा कि जल्द से जल्द यूक्रेन में नो फ्लाई जोन का ऐलान करें. इससे पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव टर्की (Turkey) पहुंच गए हैं जहां वे अपने यूक्रेनी समकक्ष दमित्री कुलेबा से बात करेंगे.Also Read - Russia Ukraine War: यूक्रेन को ब्रिटेन भेज रहा मिसाइल, US ने पोलैंड में तैनात की एंट्री एयरक्राफ्ट मिसाइल बैट्री

इस बीच रूस में आर्थिक लगाम लगाने की प्रक्रिया भी जारी है. बहुराष्ट्रीय कंपनियों, नेस्ले, वार्नरमीडिया और कैटरपिलर ने भी रूस से अपना व्यवसाय हटा लिया है. इन सभी कंपनियों ने यूक्रेन में जारी रूसी हमलों पर आपत्ति जाहिर किया है और रूस में अपने सभी आपरेशंस पर रोक लगाने का ऐलान किया है.

राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की का कहना है कि बुधवार को यूक्रेन के घिरे हुए शहरों से कम से कम 35,000 नागरिकों को निकाला गया है.

एक वीडियो संबोधन में, यूक्रेनी नेता कहते हैं कि 3 मानवीय गलियारों ने निवासियों को सुमी, एनरहोदर और कीव के आसपास के क्षेत्रों को छोड़ने की अनुमति दी थी.

बुधवार को कीव के मुख्य चौक पर आर्केस्ट्रा ने लाइव प्रोग्राम किया.

