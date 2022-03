Russia-Ukraine War:रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 10 दिनों से छिड़ी जंग में कई सैनिक और आम नागरिक मारे गए हैं. यूक्रेन के कई इलाकों में चारों तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है. राजधानी कीव, खार्किव सहित कई शहरों में रूस के हमले जारी हैं. यूक्रेन के सैनिक भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं. यूक्रेन के पश्चिमी शहर ल्वीव में शुक्रवार को रूस ने हमला कर दिया और जमकर बमबारी की. इस हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की जान चली गई और कई सैनिक घायल हैं, जिनका इलाज ल्वीव के सैन्य अस्पताल में चल रहा है. इसी अस्पताल में यूक्रेन का एक 19 साल का सैनिक भर्ती है जिसका इलाज चल रहा है. वह रूसी सैनिकों के हमले में घायल हो गया है. उसने जो युद्ध का मंजर बताया है, वह जानकर आपकी भी आंखें भर आएंगी और आप भी कहेंगे युद्ध क्यों. लेकिन इस घायल सैनिक के भीतर देश के लिए जो जज्बा है उसे जानकर आपको हैरानी होगी.Also Read - Art Of Living Centers: पूरे यूरोप में शरणार्थियों के लिए खोले गए हैं कैंप, +31631975328 इस Helpline नंबर पर करें संपर्क

19 साल के यूक्रेनी सैनिक येवेन ने बताया युद्ध का खौफनाक मंजर, उसने कहा "मुझसे मात्र एक मीटर की दूरी पर, जहां हम एक खदान के पास थे रूसी सैनिकों के हमले ने मेरे दोस्त के हाथ और पैर उड़ा दिए," मेैं देखता रहा और मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया. वह हमले को सह नहीं सका और उसकी सांसें टूट गईं. मैं अपने देश के लिए, लोगों के लिए लड़ूंगा. मेरा संकल्प अडिग है. "मैं घायल हूं, लेकिन जैसे ही मेरे घाव ठीक हो जाएंगे, मैं तुरंत वापस लड़ने के लिए चला जाऊंगा."

VIDEO: In Ukraine's western city of Lviv, a military hospital treats soldiers wounded in the war with Russia.

"A metre away from me, a mine blew off my friend's arms and legs," says Yevhen, whose resolve to fight remains undimmed: "As soon as the wounds heal I’ll go right back" pic.twitter.com/caycYpwp45

