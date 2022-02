Russia Ukraine War Latest Update: यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार चौथे दिन भी जारी है. रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल होने की लगातार कोशिश कर रही है. मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि रूसी सेना कीव से अब महज 30 किलोमीटर दूर ही रह गई है. इन सबके बीच यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव के गवर्नर ने दावा किया है कि शहर पर फिर से यूक्रेनी सेना ने कब्जा कर लिया है. मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि खारकीव के गवर्नर ने दावा किया है कि रूसी सैनिक टैंक और अपने वाहन छोड़कर भाग रहे हैं. मालूम हो कि रूसी सेना ने आज सुबह की खारकीव पर कब्जा किया था.Also Read - Russia-Ukraine Crisis: रूस और यूक्रेन युद्ध पर बच्ची का Video Viral, कहीं ऐसी बातें भावुक हो जाएंगे | देखिए

Ukrainian forces have secured full control of Kharkiv following street fighting with Russian troops in the country's second-biggest city, reports AFP quoting local governor

Also Read - Russia Ukraine War: रूस के खिलाफ यूक्रेन ने खटखटाया ICJ का दरवाजा, नरसंहार के लिए ठहराया जिम्मेदार

उधर, यूक्रेन ने रूस के खिलाफ हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का दरवाजा खटखटाया है. यूक्रेन ने देश में नरसंहार के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है. ICJ में यूक्रेन उसे युद्ध अपराध और अन्य तरह के गंभीर आरोपों के तहत जवाबदेह ठहराने की कोशिश करेगा. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपना आवेदन ICJ को सौंप दिया है.

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.

