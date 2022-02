Russia Ukraine War Latest Update: यूक्रेन पर रूस का हमला चौथे दिन भी जारी है. रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल होने की कोशिश में है. मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि रूसी सेना कीव से अब महज 30 किलोमीटर दूर ही रह गई है. इन सबके बीच एक अच्छी खबर सामने आई है. न्यूज एजेंसी AFP ने राष्ट्रपति जलेंस्की के हवाले से बताया कि यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर पर रूस से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की बेलारूस में नहीं, बल्कि इसके बॉर्डर पर मीटिंग करने के लिए राजी हुए हैं. इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेवेंस्की ने रूस के साथ बातचीत से इनकार कर दिया था. उन्होंने सवाल उठाया था कि आखिर उस देश में वार्ता कैसे हो सकती है, जहां से उन पर हमला किया गया हो?Also Read - राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के परमाणु रोधी बलों को ‘अलर्ट’ पर रहने का आदेश दिया, कही ये बात

Ukraine says it will hold talks with Russia at its border with Belarus -near the Chernobyl exclusion zone – after a phone call between President Volodymyr Zelensky and Belarusian leader Alexander Lukashenko: AFP pic.twitter.com/aQtEVUGF45

