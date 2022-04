Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध का आज 44वां दिन है. तमाम तरह की प्रतिबंधों के बावजूद यूक्रेन में तबाही मचाने से बाज नहीं आ रहा है, आज यानी शुक्रवार को रूस की तरफ से यूक्रेन के पूर्वी शहर क्रामाटोर्स्क में एक रेलवे स्टेशन पर रॉकेट से हमला किया गया. इस रॉकेट हमले में कम से कम 35 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है. हादसे के बाद बचाव दल ने ये जानकारी दी है, जिसके मुताबिक रेलवे स्टेशन पर रूसी हमला किया गया है जिसमें लोगों की लाशें बिछ गई हैं.Also Read - LIVE: सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद आज PM इमरान करेंगे जनता को संबोधित, इजरायल में आतंकी हमला, UNHRC से सस्पेंड हुआ रूस

यूक्रेन के रेलवे प्रमुख ने बताया कि नागरिकों को निकालने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे रेलवे स्टेशन पर अचानक रॉकेट से हमले हुआ है और इस हमले में 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई है. दोनेस्त्क क्षेत्र के गवर्नर ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा, ‘रॉकेट हमले के वक्त हजारों नागरिक, वहां से जाने का इंतजार करते हुए रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे.’ Also Read - बुचा में हुई हत्‍याओं के बाद UNHRC से रूस सस्पेंड, पक्ष में पड़े 93 वोट; भारत ने वोटिंग से किया किनारा

#BREAKING At least 35 killed in rocket attack on Kramatorsk rail hub, eastern Ukraine: rescue worker to AFP pic.twitter.com/cQeR1nnu1h

— AFP News Agency (@AFP) April 8, 2022