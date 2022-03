Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग का आज 7वां दिन है, रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई शहरों में बमबारी कर रही है. कीव में लगातार हो रहे हमलों के धमाके की आवाजें गूंज रही हैं और साथ ही रूसी सैनिकों ने खार्किव शहर में आवासीय भवनों ओर मुख्य टीवी टॉवर पर भी हमला किया है. इन सात दिनों में यूक्रेन पर रूस ने रुक-रुक कर कई मिसाइले दागी हैं. रूस ने प्रतिबंधों और मानवीय संकट की चेतावनियों के बावजूद यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं. यूक्रेनी सेना ने कहा है कि कीव के साथ ही रूसी सेना यूक्रेन के दूसरे शहर खार्किव में भी बमबारी कर रहे हैं. रूसी सैनिकों ने स्थानीय अस्पताल पर भी हमला कर दिया है.Also Read - Russia-Ukraine War: रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंध से भारत को भी हो रहा नुकसान, निर्यातकों के 500 डॉलर फंसे

बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच हु बातचीत का भी कोई हल नही निकला है और आज भी दोनों देशों के बीच बातचीत होनेवाली है. इस युद्ध में ना तो रूस और ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है. वहीं. यूक्रेन ने नाटो देशों से समर्थन मांगा है.

दोनों देशों के बीच चल रही इस जंग के बीच रूसी सेना का 40 मील का लंबा काफिला रूस में टैंक और अन्य सैन्य वाहन के साथ कूच कर गए हैं. यूक्रेन के अधिकारियों ने खारकीव और कीव के बीच ओख्तिरका शहर में भी एक सैन्य अड्डे पर हमले का विवरण और तस्वीरें जारी करते हुए कहा कि कुछ स्थानीय निवासियों के साथ 70 से अधिक यूक्रेनी सैनिक भी मारे गए हैं.

VIDEO: Sound of wailing.

Air raid sirens ring out in Kyiv overnight as the Russian bombardment of the Ukrainian capital resumes pic.twitter.com/nNpkyNWHjT

— AFP News Agency (@AFP) March 2, 2022