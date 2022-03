Russia-Ukraine War Day 6 Live Updates: यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े जंग का आज 6ठा दिन है. दोनों देशों के बीच हुई वार्ता विफल रही है और इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सैनिकों की बमबारी जारी है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि, अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए सबसे कठिन होने वाले हैं. खबरों के मुताबिक रूसी हमलों में यूक्रेन के 352 आम नागरिकों की मौत हुई है, जिसमें 14 बच्चे भी शामिल हैं. आज सुबह से जारी युद्ध में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर लिया है, इसके साथ ही दो और शहरों, खीरकीव और चेर्निहाइव में अर्टलरी में (तोपों) से हमले तेज कर दिए हैं और अब रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है. इसस पहले यूक्रेन के ओख्तिरका सैन्य बैस पर रूसी सेना का जबरदस्त हमला हुआ है जिसमें, 70 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं. वहीं यूक्रेन ने भी दावा किया है कि उसने Bayraktar TB2 ड्रोन की मदद से सूमी क्षेत्र में रूस के 100 टैंक और 20 सैन्य वाहन तबाह किए गए हैं. Bayraktar TB2 को तुर्की की कंपनी Baykar Defence ने बनाया है. पहले इसका इस्तेमाल तुर्की आर्मी करती थी.Also Read - Russia Ukraine War: मौत से पहले रूसी सैनिक का अपनी मां को आखिर संदेश- हम सबको मार रहे हैं यहां | देखिए

रूसी सेना ने खारकीव में मौजूद सरकारी विभाग के हेडक्वॉर्टर को भी मिसाइल से तबाह कर दिया है.

पोलैंड सरकार का दावा है कि सिर्फ पिछले 24 घंटे में ही करीब एक लाख लोग पोलैंड-यूक्रेनी बॉर्डर से निकल गए हैं.

कीव के उत्तर में रूसी सैन्य काफिला 40 मील तक फैला-मैक्सारी

यूरोपियन यूनियन में शामिल 4 देश यूक्रेन की सेना को 70 फाइटर प्लेन देंगे.

यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने कब्जे की फाइनल जंग शुरू कर दी है.

खबरों के मुताबिक रूसी सेना और टैंकों का 64KM लंबा काफिला कीव की तरफ बढ़ रहा है.

यूक्रेन में भेजा गया रूस की सेना का यह सबसे लंबा काफिला है.

तुर्की ने बोस्फोरस, डार्डानेल्स से सैन्य जहाजों को रोका.

ब्रिटेन ने सोमवार को कहा कि वह यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर सभी रूसी बैंकों की संपत्ति को फ्रीज कर देगा.

नासा रूसी मदद के बिना अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को कक्षा में रखने के तरीके तलाश रहा है.

पिछले हफ्ते, रूस के अंतरिक्ष प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में साझेदारी से बाहर निकलने की संभावना जताई थी.

रूस ने ब्रिटेन और जर्मनी सहित 36 देशों की एयरलाइनों की फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है.

न्यूज एजेंसी एएफपी ने तस्वीरें जारी की हैं जिसमें कीव के एरिस मेसिनिस में बच्चों के अस्पताल में कैंसर पीड़ित बच्चों को बचाने के लिए अस्पताल के तहखाने में इलाज किया जा रहा है. यूक्रेन की राजधानी कीव पर हो रहे हमले के दौरान हो रही बमबारी के कारण अस्पताल ने ये कदम उठाया है.

Underground in Kyiv.@AFP’s Aris Messinis photographs child patients at a Kyiv paediatrics hospital – including cancer sufferers – being treated in the basement, which is being used as a bomb shelter during the attack on the Ukraine capital pic.twitter.com/knZCst3Vs7

— AFP News Agency (@AFP) March 1, 2022