अब थम जाएगी रूस-यूक्रेन जंग? जेलेंस्की को जिसका इंतजार था अमेरिका ने कर दिया वो ऐलान

World News In Hindi: रूस और यूक्रेन के बीच पिछले चार वर्षों से जारी भीषण संघर्ष अब समाप्ति की ओर बढ़ता नजर आ रहा है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के हालिया बयान ने वैश्विक राजनीति में हलचल पैदा कर दी है.
Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 वर्षों से जारी विनाशकारी युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है. लंबे समय से चल रहे इस संघर्ष के थमने की उम्मीदें अब और प्रबल हो गई हैं, और इसका सबसे बड़ा श्रेय अमेरिका की बदली हुई कूटनीति को दिया जा रहा है.
अमेरिका ने अब यूक्रेन को वह सुरक्षा गारंटी देने का मन बना लिया है, जिसकी मांग राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की युद्ध की शुरुआत से ही कर रहे थे. अमेरिका के नवनियुक्त विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बुधवार को एक बड़ा बयान देते हुए घोषणा की कि यूक्रेन के भविष्य और उसकी सुरक्षा को लेकर एक सामान्य सहमति बन गई है.
अमेरिका ने की जेलेंस्की की इच्छा पूरी
इस नई योजना के तहत, युद्ध समाप्त होने के बाद यूक्रेन की सीमाओं की रक्षा के लिए एक बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया जाएगा. रूबियो के अनुसार, इस योजना का मुख्य आधार यूरोपीय सैनिकों की सीमित तैनाती और अमेरिका का मजबूत समर्थन होगा.
यह पहली बार है जब अमेरिका ने स्पष्ट रूप से यूक्रेन को युद्ध के बाद की सुरक्षा के लिए ठोस रोडमैप दिखाया है. इससे शांति वार्ताओं का रास्ता साफ होता दिख रहा है, क्योंकि यूक्रेन की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि युद्ध रुकने के बाद रूस दोबारा हमला कर सकता है.
यूरोपीय सेना की भूमिका
मार्को रूबियो ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा गारंटी के मसौदे में फ्रांस और ब्रिटेन जैसे प्रमुख यूरोपीय देशों के सैनिकों की एक सीमित संख्या में तैनाती शामिल है. ये सैनिक युद्ध विराम के बाद यूक्रेन में शांति बनाए रखने और सुरक्षा की निगरानी के लिए तैनात किए जा सकते हैं. हालांकि, रूबियो ने यहां एक कड़वी सच्चाई भी सामने रखी.
उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों के पास भले ही सैनिक हों, लेकिन उनके पास वह सैन्य शक्ति और संसाधन नहीं हैं जो रूस जैसे देश को रोक सकें. उनके शब्दों में, “अमेरिकी बैकस्टॉप के बिना यूरोपीय सैनिकों की तैनाती अप्रासंगिक है.” इसका मतलब यह है कि भले ही जमीन पर यूरोपीय सैनिक मौजूद हों, लेकिन उन्हें असली ताकत और सुरक्षा की गारंटी अमेरिका की ओर से ही मिलेगी.
अमेरिका ने फिर साधा यूरोप पर निशाना
यूक्रेन को सुरक्षा का भरोसा देने के साथ-साथ अमेरिका ने एक बार फिर यूरोपीय देशों की रक्षा तैयारियों की आलोचना की है. मार्को रूबियो का बयान एक तरह से यूरोपीय देशों की सैन्य क्षमता का उपहास उड़ाने जैसा था. उन्होंने कहा कि यूरोपीय सहयोगी अपने रक्षा क्षेत्र में पर्याप्त निवेश करने में विफल रहे हैं.
ट्रंप प्रशासन के इस कड़े रुख ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका अब यूरोप की सुरक्षा का पूरा बोझ अकेले ढोने को तैयार नहीं है. रूबियो ने जोर देकर कहा कि जब तक अमेरिका का पर्दे के पीछे से समर्थन न हो, तब तक यूरोपीय सैनिकों की मौजूदगी का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा. उन्होंने नाटो के पुनर्गठन की जरूरत पर भी बल दिया ताकि यूरोपीय देश अपनी रक्षा के लिए खुद जिम्मेदार बन सकें.
रक्षा खर्च पर खींचतान
यह विवाद नया नहीं है, लेकिन युद्ध के अंत की आहट के बीच यह फिर गहरा गया है. रूबियो के अनुसार, यूरोपीय देशों ने दशकों तक अपनी रक्षा को नजरअंदाज किया और हमेशा अमेरिका पर निर्भर रहे. अब जब यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की बात चल रही है, तो अमेरिका चाहता है कि यूरोप अधिक जिम्मेदारी ले.
शांति की राह और चुनौतियां
हालांकि अमेरिका की इस सुरक्षा गारंटी से युद्ध विराम की उम्मीद जगी है, लेकिन यूरोप के भीतर इसे लेकर चिंता भी है. यूरोपीय देशों को डर है कि अगर अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया, तो वे अकेले रूस का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे. फिलहाल, दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह सामान्य सहमति वास्तव में धरातल पर उतरेगी और क्या 4 साल से लहूलुहान हो रहा यूक्रेन फिर से शांति की सांस ले पाएगा.
