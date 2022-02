Russia-Ukraine Crisis: भारत यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को जमीन के रास्ते निकालने के लिए हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया से लगती यूक्रेन की सीमाओं के जरिये प्रयास कर रहा है और यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना के भारी-भरकम परिवहन विमान का बेड़ा स्टैंडबाय पर हैं. इस बीच आज दोपहर करीब 470 स्‍टूडेंट यूक्रेन से निकलकर पोरबने-साइरेट सीमा के माध्यम से रोमानिया में प्रवेश करेंगे. यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने बताया कि हम सीमा पर स्थित भारतीयों निकालने के लिए पड़ोसी देशों में ले जा रहे हैं. भारतीय छात्रों का पहला जत्था चेर्नित्सि से यूक्रेन-रोमानिया सीमा के लिए रवाना हुआ. MEA कैंप कार्यालय अब पश्चिमी यूक्रेन के ल्वीव और चेर्नित्सि शहरों में कार्यारत हैं. रूसी भाषी अधिकारियों को इन कैंपों में भेजा जा रहा है.Also Read - Russia-Ukraine war: रूस- यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार, जल्‍द हो सकती है वार्ता

इस बीच यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत के कूटनीतिक प्रयासों के बीच रूस के राजनयिक सूत्रों ने शुक्रवार को, पूर्वी यूरोपीय देश में फंसे भारतीयों को शांत रहने और यथास्थान रहने की सलाह दी. दरअसल, रूसी हमले के बाद यूक्रेन की सरकार ने देश की वायुसीमा बंद कर दी है इसलिए भारत अपने नागरिकों को जमीन के रास्ते निकालने के लिए हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया से लगती यूक्रेन की सीमाओं के जरिये प्रयास कर रहा है. विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बृहस्पतिवार को कहा था कि यूक्रेन में लगभग 20 हजार भारतीय हैं और उनमें से लगभग चार हजार लोग बीते कुछ दिनों में भारत लौट चुके हैं.

#WATCH The first batch of evacuees from Ukraine reach Romania via the Suceava border crossing. Our team at Suceava will now facilitate travel to Bucharest for their onward journey to India: MEA Spokesperson Arindam Bagchi

(Source: Arindam Bagchi’s Twitter handle) pic.twitter.com/c4uevDh68l

— ANI (@ANI) February 25, 2022