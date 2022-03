Russia Ukraine War: अमेरिका (US) ने यूक्रेन में एनेर्होदार शहर में स्थित यूरोप के सबसे बड़े जपोरिजिया परमाणु संयंत्र (Europe’s Largest Nuclear Plant) पर गोलाबारी के बाद रूसी सेनाओं (Russian Army) के कब्‍जे को एक युद्ध अपराध ठहराया है. कीव में संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास ने कहा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला करना एक युद्ध अपराध है.Also Read - Russia-Ukraine War Impact: भारत पर फूटेगा महंगाई का बड़ा बम, चुनाव खत्म होने का कीजिए इंतज़ार | Watch Video

“It is a war crime to attack a nuclear power plant. Putin’s shelling of Europe’s largest nuclear plant takes his reign of terror one step further,” tweets Embassy of the United States of America in Kyiv pic.twitter.com/JGEFIOano8

