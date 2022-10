कीव : रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ युद्ध अब भी जारी है. यूक्रेन की राजधानी कीव में पिछले कुछ दिनों से शांति बनी हुई थी, लेकिन एक बार फिर सोमवार सुबह भीषण विस्फोटों से यह शांति टूटी. सोमवार तड़के यूक्रेन की राजधानी में भीषण विस्फोटों की आवाज सुनाई दी. यह धमाके रूस की मिसाइल हमले से हुए. कीव में यह मिसाइल हमला कई महीनों बाद हुआ है.Also Read - रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले पुल पर विस्फोट, खुश हुआ यूक्रेन

रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई शहरों में भीषण मिसाइल हमला किया है. सूत्रों के अनुसार रूस ने एक के बाद एक 75 मिसाइलों से यूक्रेन को एक बार फिर तबाही की ओर धकेल दिया है. बताया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के कुल 7 शहरों में मिसाइलें दागी हैं. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदीमीर जेलेंस्की ने मिसाइल हमलों की पुष्टि की और बताया कि रूस के इस हमले में बहुत से लोगों की मौत हो गई है. खबरों के मुताबिक रूस के इस हमले में अब तक 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि अन्य दर्जनों लोग घायल हैं. जेलेंस्की ने इसे रूस की यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने की कोशिश करार दिया.

#WATCH | Aftermath of multiple strikes in Ukraine's Kyiv today

President Volodymyr Zelenskyy says many people killed and injured in multiple strikes across the country today

(Video source: Reuters)

