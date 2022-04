Russia-Ukraine War Latest Update: रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े महायुद्ध का आज 38वां दिन है, दोनों देशों के बीच हुए शांतिवार्ता के बाद भी एक-दूसरे पर हमले का दौर भी जारी है. यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं. यूक्रेन की सेना ने रूस में घुसकर शुक्रवार को एयरस्ट्राइक किया. यूक्रेन ने रूसी धरती पर हवाई हमले करने से इनकार नहीं किया है. मारियुपोल शहर से बसों ने कुछ निवासियों को शनिवार को फिर से बाहर निकालने का प्रयास किया. वहीं, कीव के बाहर यूक्रेनी कम्यूटर शहर इरपिन ने रूस के आक्रमण को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी और उसे रोक दिया, लेकिन उस लड़ाई में जीत तो मिली लेकिन शहर पूरी तरह से तहस-नहस हो गया है.Also Read - Russia-Ukraine War Updates: पहली बार यूक्रेन ने रूस में घुसकर की एयरस्ट्राइक, ऑयल डिपो को बम से उडा़या

यूक्रेन के लविवि शहर में एक गुप्त स्थान पर, लोगों ने रूसी सेना के अवांछित ध्यान को दूर करने के लिए खिड़कियों को टेप से बंद कर दिया है और भूमिगत हो गए हैं. इस तरह से लोग रूस के खिलाफ युद्ध में प्रयोग किए जा रहे घातक ड्रोन अटैक से बच रहे हैं.

संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को का कहना है कि उसने पुष्टि की है कि रूस के देश पर आक्रमण के दौरान कम से कम 53 यूक्रेनी ऐतिहासिक स्थलों, धार्मिक इमारतों और संग्रहालयों को नुकसान पहुंचा है।

मास्को ने कीव पर रूसी धरती पर पहले हवाई हमले का आरोप लगाया.

दोनों देशों के बीच शांति वार्ता फिर से शुरू हो गई है.

️ रेड क्रॉस ने मारियुपोल निकासी स्थगित की, शनिवार को लोगों को निकालने का फिर से नया प्रयास किया जा रहा है.

यूएस ने यूक्रेन में चल रहे सैन्य संघर्ष के बीच रूस के साथ परमाणु तनाव को कम करने के लिए अपनी Minuteman III अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) के के परीक्षण को रद्द कर दिया है.

अमेरिकी वायु सेना के प्रवक्ता एन स्टेफनेक ने कहा, “वायु सेना विभाग ने -30G Minuteman III मिसाइल का नियमित रूप से नियोजित परीक्षण को रद्द कर दिया है.

पेंटागन यूक्रेन को “रूस की पसंद के युद्ध को पीछे हटाने” के लिए “सुरक्षा सहायता” में $ 300 मिलियन का वादा कर रहा है, प्रवक्ता जॉन किर्बी कहते हैं. पैकेज में लेजर-निर्देशित रॉकेट सिस्टम, ड्रोन, सामरिक सुरक्षित संचार प्रणाली और चिकित्सा आपूर्ति शामिल हैं.

