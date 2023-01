Russia-Ukraine War: जर्मनी-अमेरिका के बाद कनाडा ने भी टैंक देने का किया ऐलान, बौखलाए रूस ने यूक्रेन पर दागीं मिसाइलें

Russia-Ukraine War: जर्मनी और अमेरिका द्वारा यूक्रेन में दर्जनों टैंक भेजने की घोषणा के एक दिन बाद ही पुतिन की नाराजगी दिखाई दी है. रूस ने पूरे यूक्रेन में मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार कर दी जिससे ग्यारह लोगों की मौत हो गई. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि यूक्रेन की आपातकालीन सेवाओं ने कहा कि देश में रूस के हमलों में गुरुवार को 11 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए हैं.

जर्मनी-अमेरिका के बाद कनाडा भी करेगा यूक्रेन की मदद, बौखलाया रूस

समाचार एजेंसी एएफपी ने भी बताया कि ” रूस के ताबड़तोड़ हमले में यूक्रेन के 11 लोगों की मौत हो गई, अन्य ग्यारह घायल हो गए हैं.” टेलीग्राम पर यूक्रेनी आपातकालीन सेवाओं ने भी जानकारी दी, जिसके मुताबिक, रूस के नए हमले तब किए हैं जब पश्चिमी देशों ने मदद का ऐलान किया है. रूसी सैनिकों ने एक बार फिर से देश के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को लक्षित किया, जिससे कई क्षेत्रों में आपातकालीन ब्लैकआउट हो गया है.