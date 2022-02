Russia Ukraine Conflicts: कई दिनों से चल रही तनातनी के बाद आखिरकार रूस ने यूक्रेन (Russia-Ukraine War) पर हमला बोल दिया. रूसी सेना और यूक्रेन के सैनिकों के बीच संघर्ष जारी है. रूसी हमले से यूक्रेन में भारी तबाही की खबरें हैं. न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन में 70 से अधिक सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है. इसके साथ-साथ रूस यूक्रेन के 11 हवाई पट्ट‍ियों को भी नष्ट करने का दावा किया है. यूक्रेन और रूस के हमलों में दर्जनों लोगं की मौत हुई है और सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाने पर मजबूर होना पड़ा.Also Read - Russia Ukraine Crisis: यूक्रेन संकट पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आज रात बात कर सकते हैं PM मोदी

#BREAKING Russia says destroys over 70 military targets, including 11 airfields, in Ukraine pic.twitter.com/rcFXZ7VjMf

— AFP News Agency (@AFP) February 24, 2022