Russia Ukraine Crisis: रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग बुधवार को 14वें दिन भी जारी है. युद्ध के बीच रूस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है. न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के अनुसार, रूस का कहना है कि यूक्रेन की सरकार को ‘उखाड़ने’ की कोशिश नहीं कर रहा है. इससे पहले रूस ने यह भी जानकारी दी थी कि अब यूक्रेन संग बातचीत आगे बढ़ चुकी है और कुछ मुद्दों पर प्रगति भी हुई है. उधर, रूस के सैन्य अभियान के बाद यूक्रेन के युद्ध प्रभावित शहरों में फंसे नागरिकों की सुरक्षित निकासी के मार्ग निर्धारित करने की कवायद जारी है.Also Read - Ukraine Russia War: यूकेन के सबसे कम के उम्र सांसद ने रूस के खिलाफ उठाई बंदूक, पोस्‍ट पर तैनात आए नजर

Russia says 'some progress' being made in talks with Ukraine, says not trying to 'overthrow' Ukraine government: AFP News Agency #RussiaUkraine

