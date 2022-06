Russia-Ukraine War: रूस ने पूर्वी यूक्रेन के एक भीड़भाड़ वाले मॉल में मिसाइल से अटैक किया, जिसमें 16 लोगों की मौत की खबर है. एएफपी न्यूज एजेंसी ने पूर्वी यूक्रेन के गवर्नर के हवाले से बताया कि यूक्रेन के मॉल पर हुए रूसी मिसाइल के हमले में 16 की लोगों की मौत हुई है जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. इससे पहले द कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) ने अपने टेलीग्राम चेनल पर लिखा, ‘रूस ने क्रेमेनचुक में शॉपिंग सेंटर पर हमला किया, वहां एक हज़ार से अधिक लोग मॉल के अंदर थे.’ उन्होंने लिखा, “मॉल में आग लगी है, अग्निशामक आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, पीड़ितों की संख्या की कल्पना करना असंभव है.”Also Read - रूस-यूक्रेन युद्ध का दुनिया के बाजारों पर पड़ रहा बड़ा असर, बेकाबू महंगाई लोगों के लिए बन रही मुसीबत | Watch Video

#UPDATE At least 16 killed in Russian missile strike on a crowded mall in Ukraine, the head of emergency services says.

Ukrainian air force says the mall was hit by Kh-22 anti-ship missiles fired from Tu-22 bombers in western Russia’s Kursk regionhttps://t.co/TH3Csw7ltA pic.twitter.com/Y38p3XNUNR

— AFP News Agency (@AFP) June 28, 2022