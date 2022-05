Russia Ukraine War LIVE Updates: रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है और ये कबतक चलता रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है. इस बीच फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो की सदस्यता के लिए अर्जी लगाई है जिसपर तुर्की के राष्‍ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने कहा है कि वह स्‍वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने को किसी हाल में कभी स्‍वीकार नहीं करेंगे. वहीं, स्‍वीडन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को ऐलान किया है कि वो अंकारा की आपत्तियों पर बात करने के लिए जल्‍द ही उनके प्रतिनिधि तुर्की जाएंगे. इसपर एर्दोगन ने कहा कि डिप्‍लोमेट्स को तुर्की आने की कोई जरूरत नहीं है. उन्‍होंने कहा, ‘जो लोग तुर्की पर प्रतिबंध लगाते हैं, उनके नाटो में शामिल होने पर हम कभी हां नहीं कहेंगे.’Also Read - देशहित: रूस की सरमत मिसाइल के जवाब में अमरीका ने किया घातक Missile का परीक्षण, ध्वनि से 5 गुणा तेज़ रफ़्तार | Watch Video

तुर्की के राष्‍ट्रपति ने कहा कि स्‍वीडन या फिनलैंड, दोनों में किसी देश का आतंकी संगठनों के खिलाफ साफ स्‍टैंड नहीं है. उन्‍होंने स्‍वीडन को ‘आतंकियों का पालन गृह’ करार दिया. Also Read - रूस-यूक्रेन युद्ध : धमाकों से दहला यूक्रेन का ल्वीव शहर, चश्मदीदों ने 8 धमाके की पुष्टि की

#UPDATE Hundreds of Ukrainian soldiers have been evacuated from the besieged Azovstal steelworks — the last holdout of troops defending the southern port city of Mariupol — Kyiv sayshttps://t.co/VavClGzeyj pic.twitter.com/X2jdCc5fq7

— AFP News Agency (@AFP) May 17, 2022