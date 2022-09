Russia-Ukraine War: यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आंशिक सैन्य लामबंदी (Partial Military Mobilization) मोबिलाइजेशन यानी रिजर्व में लाखों सैनिक जुटाने का ऐलान किया था. जिसके बाद रूस में हड़कंप मचा है. एक तरफ तो रूस की सरकार का दावा है कि करीब 10000 लोग अपनी इच्छा से सेना में भर्ती होने के लिए सामने आए हैं. तो वहीं, एएफपी समाचार एजेंसी की खबरों के मुताबिक कई रूसी नागरिक इस डर से देश छोड़ने लगे हैं कि उन्हें कहीं जंग में उतरना न पड़े. रूस से फिनलैंड भाग रहे लोगों की गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं.Also Read - Russia Ukraine war: युद्ध से डरी इस महिला ने बनाया BUNKER, 25 साल गुजारने के लिए भरा राशन

रूस की सेना ने कहा कि पुतिन के ऐलान के बाद 24 घंटे में 10 लाख लोग सेना से जुड़ने के लिए आगे आए समाचार एजेंसी एएफपी से बातचीत में अरमेनिया भाग रहे दिमित्री नाम के शख्स ने बताया, मैं युद्ध में नहीं जाना चाहता. मैं इस मूर्खतापूर्ण युद्ध में नहीं लड़ना चाहता हूं. हालांकि, रूस का कहना है कि नागरिकों के देश छोड़ने संबंधी खबरें बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जा रही हैं. Also Read - Russia-Ukraine War: पुतिन के फैसले से न्यूक्लियर अटैक का खतरा मंडराया, बाइडेन ने बताया-बेशर्मी तो जेलेंस्की ने कहा-कठोर दंड दें

