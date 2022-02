Russia-Ukraine Crisis: रूस (Russia) ने यूक्रेन (Ukraine ) के शहरों और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले करने और तीन तरफ से सैनिकों और टैंकों को भेजने के बाद शुक्रवार को राजधानी के बाहरी इलाके में आक्रमण कार्रवाई तेज करते हुए ने रूस ने कहा है कि वह सिर्फ यूक्रेन से बात करेगा, यूक्रेन की सेना आत्‍मसमर्पण करे. इस पर यूक्रेन ने कहा है कि वह शांति चाहता है और रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार है. न्‍यूज एजेंसी, रायटर के एक ट्वीट के मुताबिक, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, एक बार यूक्रेन की सेना ने लड़ना बंद कर दे, तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं. इसके बाद यूक्रेन ने कहा कि वह शांति चाहता है और रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार है. अब माना जा रहा है कि दोनों देशों के राष्‍ट्रपति शांति के लिए आगे बढ़ सकते हैं.Also Read - यूक्रेन पर रूसी आक्रमण तेज होने से भयभीत एक लड़की ने कहा- 'मैं मरना नहीं चाहती, रूस ये सब बंद करो'

Ukraine wants peace and is ready for talks with Russia, including on neutral status regarding NATO, Ukrainian presidential advisor Mykhailo Podolyak told Reuters https://t.co/R3qswehnI1 pic.twitter.com/ehUcQorG2i

— Reuters (@Reuters) February 25, 2022