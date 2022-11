India-Russia Relationship: रूसी राजदूत बोले-आज की रात बहुत खास है, दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं होता..

India-Russia Relationship: भारत और रूस के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित रूसी संस्कृति उत्सव के उद्घाटन के दौरान भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि आज की रात हमारे लिए बहुत खास है, भारत में एक लोकप्रिय कहावत है, ‘दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं होता’ इस कहावत को लेकर हम ये कह सकते कि आगे भी हमारे रिश्ते ऐसे ही मजबूत होंगे. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर विराम लग गया था, जो फिर से शुरू हो रहा है.

भारत-रूस की दोस्ती की मिसाल होगा ये आयोजन

भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सबसे बेहतर प्रदर्शन होगा. हमारे लिए अहम है कि दोस्ती से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है और इस त्योहार का मिशन एक-दूसरे तक आपसी संबंधों को मजबूत कर दोस्ती को आगे बढ़ाना है.