Roman Abramovich: रूस और यूक्रेन के बीच आज युद्ध का 33वां दिन है. इश बीच लगातार दोनों देशों को लेकर तमाम तरह की खबरें आ रही है. युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत का दौर अब भी जारी है. इस बीच रूस के अरबपति अब्रामोविच को लेकर हैरान करने वाला मामला सामने आया है. वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब्रामोविच को यूक्रेन के शांति वार्ताकारों के साथ आयोजित के दौरान कीव में जहर देकर मारने की कोशिश हुई थी. वहीं इस बीच यूक्रेनी वार्ताकार को भी जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी.

जहर देकर मारने की हुई कोशिश

रोमन अब्रामोविच यूरोप के मशूहर फुटबाल क्लब चेल्सी के मालिक हैं. उन्हें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बेहद खास माना जाता है. माना जाता है कि रूस और यूक्रेन के बीच हो रही बातचीत में रोमन अब्रामोविच अहम भूमिका निभा रहे हैं. इस बीच कीव में आयोजित शांति वार्ता के दौरान उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी. क्योंकि अब्रामोविच के साथ साथ यूक्रेनी टीम के दो सदस्यों में अजीब लक्षण मिले थे. इन लक्ष्णों में आंख लाल और शरीर में दर्ज तथा हाथ और चेहरे और हाथों की त्वचा के छिलने जैसे लक्षण दिखे थे. फिलहाल इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

क्या नाराज थे पुतिन?

व्लादिमीर पुतिन के खास माने जाने वाले रोमन अब्रामोविच को जहर देने के प्रयास के बीच संभावना जताई जा रही है कि कट्टरपंथी संगठनों द्वारा इन्हें जहर दिया गया होगा जो यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को रोकने के खिलाफ हैं. यहां तक कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन भी अब्रामोविच के जेलेंस्की के संदेशवाहक बनने से नाराज थे. बता दें कि रूस के इतिहास में दुश्मनों व राजनीतिक विरोधियों को जहर देकर मारने की तरकीब काफी पुरानी और परखी हुई है.

हाल ही में पुतिन के विरोधी अलेक्सी नवेलनी पर भी ऐसा ही केमिकल अटैक किया गया था जिस कारण नवेलनी बुरी तरह बीमार पड़ गए थे. हालांकि इस दौरान उनकी जान बचा ली गई. लेकिन नवेलनी काफी वक्त से जेल में बंद हैं. बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को एक महीने से अधिक का समय हो चुका है. लेकिन अबतक मामले के समाधान की कोई आस नहीं दिख रही है.