Russia-Ukraine War: रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी दी है और कहा है कि तीसरे विश्वयुद्ध का असली खतरा अब बढ़ता जा रहा है. उन्होंने सोमवार को कहा कि यूक्रेन शांति वार्ता का पालन करने में विफल रहा है और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार शांति वार्ता का नाटक कर रहे हैं. द मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, लावरोव ने विभिन्न रूसी समाचार एजेंसियों के साथ बात की, जहां उन्होंने शांति वार्ता के लिए यूक्रेन के दृष्टिकोण की आलोचना की और कहा कि- "सद्भावना की अपनी सीमाएं हैं. लेकिन अगर यह पारस्परिक नहीं है, तो यह बातचीत की प्रक्रिया में मदद नहीं करता है."

इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित रूस और यूक्रेन के बीच हालिया बैठक में, लावरोव ने उल्लेख किया कि कीव ने एक मसौदा समझौता प्रस्तुत किया था जो अपने पिछले रुख से एक प्रस्थान को चिह्नित करता था. इसके अलावा, लावरोव ने जोर देकर कहा कि रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की द्वारा सौंपी गई टीम के साथ बातचीत करना जारी रखेगा. लेकिन, उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की शांति वार्ता का नाटक कर रहे हैं. लावरोव ने अमेरिका द्वारा यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजने के वादे के मद्देनजर चेताते हुए कहा कि जेलेंस्की एक अच्छे अभिनेता हैं. ध्यान से देखेंगे तो उनकी बातों में हजारों विरोधाभास नजर आएंगे.

