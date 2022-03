Russia Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध के जारी 17 वें दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति (Ukraine President) वोलोदिमीर जेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) ने कहा है कि वह रूस के राष्ट्रपति (Russian President) व्लादिमिर पुतिन (Vladimir Putin) से इजराइल के शहर यरूशलम (Jerusalem) में बातचीत को तैयार हैं. राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने इजराइली प्रधानमंत्री (Israeli PM) नफ्ताली बेनेट (Naftali Bennett) को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए कहा है. वहीं, आज ही रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ‘नासा’ और अन्य अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों को एक पत्र लिखकर रूस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने को कहा है, अन्यथा इससे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र (आईएसएस) खतरे में पड़ सकता है.Also Read - Russia-Ukraine War LIVE Updates: यूक्रेन में रूसी सेना मचा रही भारी तबाही, ब्रोबरी में किया एयरस्ट्राइक, मेलिटोपोल के मेयर को किया नजरबंद

कीव स्वतंत्र के मुताबिक, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यरुशलम में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने का प्रस्ताव रखा है. राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने इज़राइली प्रधान मंत्री नफ्ताली बेनेट को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए कहा है. Also Read - Russia Ukraine War: रूस ने पश्चिमी यूक्रेन पर पहली बार हमला कर युद्ध का दायरा बढ़ाया

Ukraine President Zelensky proposes meeting Russian President Putin in Jerusalem. President Volodymyr Zelensky said that he asked Israeli Prime Minister Naftali Bennett to act as an intermediary: The Kyiv Independent

— ANI (@ANI) March 12, 2022