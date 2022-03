Russia Ukraine War: रूस (Russia) के हमले यूक्रेन ( Ukraine) पर लगातार 34वें दिन जारी हैं, इस बीच आज मंगलवार को रूस की ओर से एक बड़े कदम की घोषणा की गई है. यह घोषणा इस्तांबुल में यूक्रेन-रूस प्रतिनिधिमंडल ( Russia Ukraine War negotiators talks) के बीच करीब 3 घंटे तक चली शांति वार्ता की है. इसके बाद रूस की सेना ने दावा किया है कि वार्ता में विश्वास बढ़ाने के लिए वह कीव (Kyiv), चेर्नीहीव (Chernigiv) के पास अभियान में मौलिक रूप से कटौती करेगी. यूक्रेनी के मध्‍यस्‍थ का कहना है कि इस्‍तांबुल वार्ता के बाद पुतिन (Vladimir Putin) और जेलेंस्‍की (Volodymyr Zelensky) की मुलाकात हो सकती है. रूस और यूक्रेन के राष्‍ट्रपतियों की मीटिंग से पहले दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग होगी.Also Read - Inflation in March: रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, अब भारत में भी कीमतों में लगी आग

#BREAKING Ukraine negotiator says Putin, Zelensky meeting possible after Istanbul talks pic.twitter.com/g8S5ozIwsE

— AFP News Agency (@AFP) March 29, 2022