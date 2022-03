Russia-Ukraine War Update: यूक्रेन में रूसी सेना का हमला लगातार छठे दिन भी जारी रहा. रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी हमला कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने कीव में टीवी टावर पर एयरस्ट्राइक की. इसके साथ-साथ यूक्रेन में यहूदी नरसंहार के मुख्य स्मारक समेत अन्य असैन्य स्थलों को भी निशाना बनाया गया. यूक्रेन की सरकारी आपात स्थिति सेवा ने बताया कि टीवी टावर पर हमलों में पांच लोगों की मौत हो गई और पांच घायल हो गए.Also Read - ब्रिटेन ने यूक्रेन में सेना भेजने से किया इनकार, बोरिस जॉनसन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और NATO को लेकर कही यह बात

Video of the Kyiv TV tower being attacked by Russian forces moments ago. Clearly now moving to take out communications in the capital. pic.twitter.com/QFOodt5Kgj

— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 1, 2022