Russia-Ukraine War Latest Update: यूक्रेन में रूसी सेना का हमला मंगलवार को लगातार छठे दिन भी जारी है. यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव में लगातार धमाकों और एयर सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं. इन सबके बीच बेलारूस बॉर्डर पर रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता बुधवार को होगी. रसियन न्यूज एजेंसी TASS के हवाले से ANI ने यह जानकारी दी. TASS ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है.Also Read - Russia-Ukraine Crisis: यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी की उच्च-स्तरीय बैठक, विदेश मंत्री, NSA समेत कई अधिकारी हुए शामिल

The second round of Russia-Ukraine talks is planned for March 2, Russia's TASS news agency reported on Tuesday, quoting a source on the Russian side: Reuters #RussiaUkraineCrisis

— ANI (@ANI) March 1, 2022