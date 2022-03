Russia Ukraine War Update: रूस और यूक्रेन के जंग जारी है. संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के अनुसार युद्ध की त्रासदी झेल रहे यूक्रेन से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन हो चुका है. यूक्रेन के कई शहर रूसी गोलाबारी में तबाह हो चुका है. यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने रविवार को दावा किया कि यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक 11,000 से अधिक रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं. हालांकि उन्होंने यूक्रेन के हताहतों की संख्या का खुलासा नहीं किया. रूस और यूक्रेन में अब तक दो दौर की शांति वार्ता भी हो चुकी है हालांकि अब तक उसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता है. रिपोर्ट है कि दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की शांति वार्ता सोमवार को होगी.Also Read - Ukraine Russia Crisis: 'ऑपरेशन गंगा' के तहत अब तक करीब 16 हजार भारतीयों की हुई है सुरक्षित स्वदेश वापसी

Russian President Vladimir Putin said that Russia’s military operation in Ukraine can be suspended only if Kiev ceases military actions and fulfills Moscow’s demands in a phone conversation with his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan: Russian News Agency TASS

