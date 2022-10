Russia-Ukraine War News Updates: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में उस मसौदा प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लिया, जिसमें यूक्रेन के दोनेत्स्क, खेरसॉन, लुहान्स्क और जापोरिज्जिया क्षेत्रों पर रूस के कब्जे और उसके ‘अवैध तथाकथित जनमत संग्रह’ की निंदा की गई है.Also Read - Wild Animal Video: शिकार करने गया तो कुत्ते ने ही पकड़ लिया बाघ का कान, मदद के लिए शेर को बुलाया पर वो भी नहीं आया- देखें वीडियो

कुल 193 सदस्यीय महासभा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन की मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में अवैध तथाकथित जनमत संग्रह और यूक्रेन के दोनेत्स्क, खेरसॉन, लुहान्स्क और जापोरिज्जिया क्षेत्रों के अवैध कब्जे के प्रयास की निंदा के संबंध में मतदान कराया गया.

इसमें 143 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि रूस, बेलारूस, उत्तर कोरिया, सीरिया और निकारागुआ ने इसके खिलाफ मतदान किया. इसके अलावा 35 देश इस मतदान में शामिल नहीं हुए. मतदान में शामिल ना होने वाले देशों में भारत के अलावा चीन, पाकिस्तान, माली, किर्गिस्तान, साउथ अफ्रीका, साउथ सूडान और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं.

United Nations General Assembly adopts the resolution condemning Russia's annexation of Ukraine's regions; 143 countries vote in favour, 5 vote against, 35 including India abstain. pic.twitter.com/3VVjxEOzHc

