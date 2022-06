Russia-Ukraine War Updates: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध को सौ से भी ज्यादा दिन बीत चुके हैं. दोनों देश पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं. यूक्रेन की सेना रूस से डटकर मुकाबला कर रही है और रूस के मंसूबे को कामयाब नहीं होने दे रही है. इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि जंग में अब तक 31 हजार रूसी सैनिक मारे गए हैं. ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूसी सेना सेवेरोडोनेत्स्क में अब आगे बढ़ रही है. वहीं, यूक्रेन के अलगाववादी नेता ने रूसी जनरल के मारे जाने की पुष्टि की है. उधर, ताजा मिली जानकारी के मुताबिक तुर्की ने यूक्रेनी बंदरगाहों से समुद्री काफिले को एस्कॉर्ट करने की पेशकश की है.Also Read - यूक्रेन के शहरों पर रूस फिर कर रहा घातक मिसाइलों से हमले, डोनबास, खरसॉन सहित कई इलाकों में मची तबाही | Watch Video

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस को विश्वास नहीं था कि यूक्रेनी सैनिक उसे इस युद्ध में इतना जोरदार जवाब देंगे. उन्हें अंदाजा नहीं था कि हमारा प्रतिरोध इतना मजबूत होगा. रूसी सैनिक अब डोनबास दिशा में अतिरिक्त संसाधनों को तैनात करने का प्रयास कर रहे हैं. जैसे वे खेरसॉन क्षेत्र में कर रहे हैं, वैसे ही वे हमारे कार्यों को नियंत्रित करने के लिए वहां नई इकाइयों को स्थानांतरित कर रहे हैं. Also Read - रूस के इस कदम से यूक्रेन में शांति की उम्मीद टूटी, धमाकों से दहला शहर कीव

जेलेंस्की ने कहा कि ‘यूक्रेन में 31,000 से अधिक रूसी सैनिक मारे गए हैं. रूस के रोज 300 सैनिक मारे जा रहे हैं.’ हम डोनबास की पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं. रूस का अब हॉट स्पॉट वही है. Also Read - रूस-यूक्रेन युद्ध के 100: टकराव की त्रासदी में रूस-यूक्रेन सहित दुनिया ने क्या गंवाया | Watch Video

VIDEO: Residents of satellite towns north of Ukraine’s capital Kyiv are overcoming difficult memories of Russia’s occupation and placing their hope in the government’s promise of reconstruction pic.twitter.com/3grYvjNyWx

— AFP News Agency (@AFP) June 7, 2022